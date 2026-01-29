Detenida una vecina de Ourense al tratar de robar joyas a una anciana en una calle de Sarria, Lugo
ROBO CON VIOLENCIA
Una mujer de 30 años, vecina de Ourense, ha sido detenida en una calle de Sarria, Lugo, por un delito de tentativa de robo con violencia a una anciana por sus joyas.
La Guardia Civil detuvo en Sarria (Lugo) a una vecina de Ourense, de 30 años de edad, como supuesta autora de un delito de tentativa de robo con violencia al tratar de sustraer objetos de valor a una anciana en plena calle.
Según informa la Benemérita, los hechos tuvieron lugar cuando la víctima fue abordada en la vía pública por la ahora detenida, la cual contaba con dos requisitos judiciales en vigor de búsqueda y detención.
La aludida habría iniciado un contacto físico con la excusa de pedir indicaciones. Aprovechando esta maniobra de distracción, la presunta autora habría intentado sustraer efectos personales de valor que la víctima portaba en el cuello.
Durante el forcejeo, la anciana logró zafarse y alertar a un agente que se encontraba en las inmediaciones, quien intervino, impidiendo que se consumase el hurto y reteniendo a la autora.
