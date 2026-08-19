Detenido por amenazar con un cuchillo a otro para robarle en el centro de Ourense: huyó ante la negativa

La Policía Nacional ha detenido en Ourense a un hombre acusado de un delito de robo con violencia e intimidación, cometido presuntamente utilizando un arma blanca. El arresto se produjo el pasado día 15, después de que el sospechoso amenazase a otro hombre con un cuchillo para exigirle dinero.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado en una calle del centro de la ciudad. Según la Policía Nacional, el detenido se acercó a la víctima y le colocó un cuchillo a la altura del abdomen mientras le reclamaba dinero.

Ante la negativa del hombre, varias personas que se encontraban en las inmediaciones intervinieron para ayudar a la víctima. El presunto autor huyó entonces del lugar y arrojó el cuchillo durante la huida.

Las indicaciones facilitadas por la víctima y por los testigos permitieron a los agentes localizar poco después al sospechoso en una calle próxima al lugar de los hechos. Los policías procedieron a su detención y recuperaron también el arma blanca que habría utilizado durante el robo.

Una vez completadas las diligencias para esclarecer lo ocurrido, el detenido fue puesto a disposición judicial. La autoridad judicial decretó su ingreso inmediato en prisión.