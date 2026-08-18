Detenido en Ourense con cocaína, cocaína rosa y marihuana tras intentar deshacerse de una bolsa

La Policía Nacional ha detenido en Ourense a un hombre al que se le intervinieron varias dosis de cocaína, cocaína rosa y marihuana. El arresto se produjo el pasado jueves en el barrio de O Pino, durante un dispositivo policial dirigido a detectar posibles puntos de venta de drogas en la ciudad.

La intervención fue realizada por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que se encontraban realizando labores preventivas en la zona.

Los policías observaron a un individuo que estaba cruzando a pie varios carriles de la carretera por un lugar no habilitado para ello. Ante esta conducta, los agentes procedieron a darle el alto para identificarlo.

Fue entonces cuando los policías observaron que el hombre intentaba deshacerse de un envase de color amarillo que llevaba en uno de los bolsillos. El individuo lo arrojó al suelo, pero los agentes recuperaron el objeto y comprobaron su contenido.

En el interior encontraron varias bolsitas individuales que contenían cocaína. Además, durante el registro localizaron ocultos entre sus prendas otros dos envoltorios que contenían cocaína rosa y marihuana.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del hombre, al que se atribuye un supuesto delito de tráfico de drogas.