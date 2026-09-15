Un detenido en la avenida de Portugal en la segunda redada antidroga en Ourense en solo cuatro días

El detenido entra a su vivienda para el registro custodiado por agentes de la Policía Nacional.

El Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional detuvo este lunes al mediodía a un hombre en un operativo desplegado en la avenida de Portugal. Tras el arresto, el sospechoso fue trasladado a dependencias policiales, mientras un dispositivo de ocho agentes aseguraba el edificio: dos de ellos quedaron custodiando la puerta del domicilio, ubicado en el tercer piso del número 17, y los otros seis se desplegaron abajo, en la calle.

Este amplio operativo generó gran expectación entre los transeúntes. En el exterior, a la espera del registro, se apostaron dos furgonetas de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y dos patrullas de Seguridad Ciudadana. La media docena de policías que vigilaba desde la acera se encargó de evitar que nadie entrase al inmueble.

Vigilancia policial enfrente del inmueble objeto de la redada. | Alan Perez

El registro comenzó poco antes de las 19,30 horas, con la llegada del detenido, la comitiva judicial y los efectivos de Estupefacientes. El arrestado bajó del furgón policial ocultando su rostro con su propia camiseta y fue escoltado hasta el portal. Los agentes portaban un ariete de grandes dimensiones por si fuera necesario forzar la entrada, pero no tuvieron que emplearlo.

Fuentes cercanas al caso confirman que la vivienda funcionaba como un punto de venta de droga al menudeo, el cual se da por desarticulado con esta intervención, fruto de semanas de investigación. Esta es la segunda operación antidroga en Ourense en cuatro días tras la que culminó la semana pasada con cinco detenidos -dos de ellos en Madrid y uno en Huesca- y la incautación de 36 kilos de cocaína.