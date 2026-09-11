Así despertó a Seixalbo la redada: "Mi marido me llamó para decirme que no me asustase"

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El silencio reinaba a media mañana de este jueves en las calles de Seixalbo. Solo se veía interrumpido por los ladridos de los perros y las espontáneas conversaciones de los vecinos. Todas ellas giraban sobre el mismo tema: la redada que habían presenciado.
“Mi marido se fue sobre las ocho menos cuarto y me llamó para decirme que no me asustase, pero que había un gran despliegue en el pueblo”, indicó una mujer que vive muy cerca de la casa en la que entraron los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Prácticamente, todos los vecinos de la calle Maior se despertaron al escuchar el golpe que dieron los efectivos policiales para abrir la puerta de la vivienda intervenida. Una vecina cuenta que incluso portaban armas de gran tamaño como metralletas.
Ayer las teorías acerca de lo ocurrido se iban sucediendo en los diálogos espontáneos por la calle. Hubo algunos que dieron en el clavo. “Yo creo que es por tráfico de drogas”, señaló una mujer. Pese a su acertado vaticinio, este no estaba apoyado en ninguna evidencia.
Nunca observaron ningún comportamiento extraño ni trasiego de clientes en la vivienda en la que se produjo la redada. En ella, residía una pareja joven de origen colombiano, por lo que apuntan los residentes, que apenas se relacionaba con sus vecinos, pero tampoco los molestaban.
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