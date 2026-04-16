Detenido un groomer en Ourense por engañar a menores para obtener contenido sexual

Una denuncia interpuesta por el progenitor de una de las víctimas, de solo ocho años, se ha saldado con la detención de un groomer en Ourense. El familar dio aviso tras descubrir el contacto con personas desconocidas mediante una aplicación de mensajería. De esta forma, se inició una investigación que finalizó con los dos arrestos, una de ellas en Ourense y otra en Tarragona, por parte de la Policía Nacional. Los responsables fueron detenidos por un presunto responsable de un delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

La investigación permitió constatar que los detenidos habrían contactado con la víctima a través de una aplicación de mensajería y una red social con mensajes e imágenes de desaparición automática, donde habría conseguido ganarse la confianza de la menor.

Una vez establecido el contacto, el presunto autor habría utilizado videollamadas para intensificar la relación y solicitar a la víctima la remisión de contenido de carácter sexual, llegando a obtener imágenes en tiempo real desde el domicilio familiar, utilizando la menor dispositivos electrónicos propios y familiares.

Fruto de las gestiones realizadas, los investigadores lograron identificar y localizar a los presuntos responsables en las ciudades de Ourense y Tarragona donde se realizaron entradas y registros de manera simultánea. Como resultado del operativo, se detuvo a dos personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

En los registros, los agentes incautaron diverso material electrónico que actualmente se está siendo analizado para determinar la posible existencia de una red de distribución de pornografía infantil, así como la identificación de otras posibles víctimas en el territorio nacional.

La Policía Nacional recuerda la importancia de la supervisión del uso de dispositivos electrónicos por parte de menores y pone a disposición de la ciudadanía sus canales de denuncia ante cualquier indicio de este tipo de delitos.