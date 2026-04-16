Detenido un groomer en Ourense por engañar a menores para obtener contenido sexual
OTRO EN TARRAGONA
La Policía Nacional ha detenido a dos groomer por engañar a menores de edad para obtener imágenes de contenido sexual. Se realizaron dos entradas y registro, Ourense y Tarragona, donde se encontraron numerosos archivos ilegales, tanto en teléfonos móviles como en carpetas ocultas, que están siendo analizados por si existieran más victimas.
Una denuncia interpuesta por el progenitor de una de las víctimas, de solo ocho años, se ha saldado con la detención de un groomer en Ourense. El familar dio aviso tras descubrir el contacto con personas desconocidas mediante una aplicación de mensajería. De esta forma, se inició una investigación que finalizó con los dos arrestos, una de ellas en Ourense y otra en Tarragona, por parte de la Policía Nacional. Los responsables fueron detenidos por un presunto responsable de un delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
La investigación permitió constatar que los detenidos habrían contactado con la víctima a través de una aplicación de mensajería y una red social con mensajes e imágenes de desaparición automática, donde habría conseguido ganarse la confianza de la menor.
Una vez establecido el contacto, el presunto autor habría utilizado videollamadas para intensificar la relación y solicitar a la víctima la remisión de contenido de carácter sexual, llegando a obtener imágenes en tiempo real desde el domicilio familiar, utilizando la menor dispositivos electrónicos propios y familiares.
Fruto de las gestiones realizadas, los investigadores lograron identificar y localizar a los presuntos responsables en las ciudades de Ourense y Tarragona donde se realizaron entradas y registros de manera simultánea. Como resultado del operativo, se detuvo a dos personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
En los registros, los agentes incautaron diverso material electrónico que actualmente se está siendo analizado para determinar la posible existencia de una red de distribución de pornografía infantil, así como la identificación de otras posibles víctimas en el territorio nacional.
La Policía Nacional recuerda la importancia de la supervisión del uso de dispositivos electrónicos por parte de menores y pone a disposición de la ciudadanía sus canales de denuncia ante cualquier indicio de este tipo de delitos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Obtiene la mejor puntuación
Ya hay nueva empresa confirmada para gestionar la cafetería de la Alameda de Ourense
¿DE CUÁNTO DINERO SE TRATA?
Jácome cobró de forma irregular, según el juez, medio millón de euros
LA ESCLAVA Y LA BRUJA
Una ourensana, a juicio por engañar a una pitonisa para que limpiara su casa
Lo último
DIAGNOSTICADA EN 2019
Muere a los 13 años María Caamaño, la niña salmantina con sarcoma de Ewing
LA PREGUNTA DEL DÍA
Me compraría tres pisos en Ourense, ¿y usted?