Detenido un hombre en Ourense por cuatro robos con fuerza en coches en O Vinteún

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la detención de un individuo como presunto autor de al menos cuatro delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y uno más de estafa por realizar compras haciendo uso de una tarjeta bancaria sustraída.

Investigaciones llevadas a cabo por el Grupo UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) de la Brigada de Policía Judicial, acreditan la participación del presunto autor en los hechos, todos ellos acaecidos durante el mes de enero y cuyo “modus operandi” era similar.

El arrestado accedía a los vehículos estacionados en varias calles sitas en el barrio de O Vinteún, tras fracturar el cristal de una de sus ventanillas, valiéndose para ello de alcantarillas situadas en la vía pública, para posteriormente acceder a su interior y sustraer diferentes objetos. Entre los objetos sustraídos en uno de los vehículos, el arrestado se apoderó de una tarjeta bancaria con la que realizó diferentes compras.

Practicadas todas las gestiones y diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos por parte de la unidad investigadora, el detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.

La detención se produce como culminación de las labores de prevención e investigación desarrolladas por distintas unidades policiales de la Comisaría Provincial de Ourense, incardinadas dentro de un dispositivo policial específico, para la lucha contra los robos con fuerza en locales comerciales e interior de vehículos.