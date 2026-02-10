Un detenido por robo tras golpear con una alcantarilla un comercio del centro de Ourense

Agentes de la Policía Nacional procedieron en la madrugada del pasado día 05 a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una tienda situada en una calle del centro de la ciudad.

Previamente comisionados por la sala operativa del 091, varias dotaciones se dirigieron al lugar donde, gracias a la colaboración ciudadana, se informaba de que un varón huía tras ser sorprendido intentando fracturar uno de los cristales de entrada del establecimiento con una alcantarilla, que arrojó durante su huida y fue localizada por los agentes a escasos metros.

Tras recabar las características del autor, se puso en marcha de forma inmediata y coordinada un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones, ya establecido para la lucha contra los robos con fuerza en locales comerciales e interior de vehículos, con dotaciones uniformadas y de paisano, dirigido en este caso a localizar y detener al responsable de la tentativa.

En un breve espacio de tiempo, los policías actuantes localizaron al presunto autor, que coincidía plenamente con las características aportadas y que además presentaba heridas en una de sus manos.

Tras proceder a su detención y realizar las diligencias oportunas, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.