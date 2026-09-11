Detenido un hombre tras ser sorprendido dentro de la habitación de un alojamiento turístico en Avenida Marín

Un turismo de la Policía Local de Ourense patrulla por el centro de la ciudad.

Un hombre de 41 años fue detenido esta madrugada en Ourense después de ser sorprendido dentro de la habitación de una huésped de un alojamiento de la avenida de Marín y enfrentarse posteriormente a los agentes de la Policía Local con unas tijeras.

La intervención se produjo a las 04:53 horas en el establecimiento de alojamiento de la avenida de Marín, después de que se alertase de que una persona había accedido al inmueble por una ventana mediante escalamiento.

Cuando los agentes llegaron al lugar, detectaron movimiento en el interior y desplegaron un dispositivo de vigilancia. Poco después, una huésped pidió auxilio y explicó que había sorprendido a un desconocido revisando sus pertenencias dentro de su habitación. Al pedir ayuda, el hombre salió huyendo hacia las plantas superiores.

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Los policías lograron localizarlo y, según el parte de la intervención, el sospechoso se enfrentó a ellos armado con unas tijeras y llegó a utilizarlas contra los agentes. Los funcionarios repelieron la agresión, consiguieron reducirlo y procedieron a su arresto.

Durante la actuación también fueron intervenidas unas tijeras y una espátula, que podría haber sido empleada para forzar el acceso a la habitación, un extremo que todavía se investiga.

El detenido quedó a disposición de las diligencias judiciales por un presunto robo con fuerza, mientras la Policía Local continúa con las actuaciones correspondientes.