Detenido dos veces en tres días el autor de la ola de robos en lavanderías de Ourense

Decretan el ingreso en prisión de un hombre considerado el presunto autor de una escalada de robos con fuerza en lavanderías automáticas de Ourense. Al arrestado se le atribuyen hasta doce asaltos cometidos desde el pasado mes de junio en diversos puntos del municipio.

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El sospechoso centraba sus golpes en forzar las máquinas de cambio para apoderarse de la recaudación. Tras actuar en negocios de Barrocás y A Carballeira, el implicado elevó la agresividad de los robos en A Residencia y la zona Centro, donde llegó a emplear una radial para reventar las estructuras metálicas. Solo en estas últimas acciones causó más de 5.500 euros en daños materiales y se apoderó de 3.100 euros en efectivo.

Pese a ser arrestado por la Policía Nacional el pasado 2 de septiembre y quedar libre tras pasar por el juzgado, el hombre reincidió tres días después. El 5 de septiembre fue sorprendido 'in fraganti' mientras reventaba la caja de otro establecimiento céntrico, lo que derivó en su definitivo traslado ante la autoridad judicial y su envío directo a la cárcel.