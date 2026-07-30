Detenido un individuo acusado de realizar robos en coches aparcados de distintos puntos de Ourense

Agentes de la Policía Nacional de Ourense han llevado a cabo la detención de un individuo como presunto autor de al menos tres delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, uno más de hurto y otro delito de estafa por realizar compras haciendo uso de una tarjeta bancaria sustraída.

Investigaciones llevadas a cabo por el Grupo UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) de la Brigada de Policía Judicial en colaboración con la Brigada Provincial de Policía Científica, acreditan la participación del presunto autor en los hechos, todos ellos acaecidos durante el mes de julio y cuyo modus operandi era similar.

El arrestado accedió a diferentes vehículos estacionados en calles situadas en los barrios de O Vinteún, Posío y Residencia, forzando los cristales de los vehículos y sustrayendo diferentes objetos de interior.

Los investigadores además atribuyen al mismo autor la comisión de un delito de hurto cometido en el barrio de San Francisco, donde logró apoderarse del interior de un vehículo, entre otros enseres, de una cartera con diversa documentación y tarjetas bancarias.

Tarjetas que posteriormente utilizó con gran rapidez y antes de ser anuladas por su legítimo propietario para realizar diferentes compras en establecimientos comerciales.

Practicadas todas las gestiones y diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos por parte de la unidad investigadora, el detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.

La detención se produce como culminación de las labores de prevención e investigación desarrolladas por distintas unidades policiales de la Comisaría Provincial de Ourense, incardinadas dentro de un dispositivo policial específico para la lucha contra los robos con fuerza en locales comerciales e interior de vehículos.