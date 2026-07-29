Detenidos dos asaltantes tras un doble robo en un bar y una farmacia de Ourense

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos autores de al menos dos robos con fuerza cometidos durante la madrugada del pasado 22 de julio en la periferia de Ourense. Las pesquisas desarrolladas por el Grupo UDEV de la Comisaría Provincial permitieron identificar y arrestar a ambos sospechosos tras reconstruir su itinerario de esa noche.

En el primer asalto, los implicados forzaron la puerta de un establecimiento de hostelería, apoderándose de diversos efectos y de un botín en metálico superior a los 5.000 euros. Escasos minutos después y a poca distancia, accedieron por la fuerza al interior de una farmacia para sustraer el dinero en efectivo de la caja registradora, huyendo posteriormente del lugar a bordo de un vehículo.

Una ola de ocho robos concentrada en un solo mes

El avance de las investigaciones policiales permitió determinar que uno de los arrestados arrastraba un intenso historial delictivo reciente. En concreto, la UDEV le atribuye la autoría de otros seis robos con fuerza cometidos de forma continuada desde finales de junio en diversos puntos de la capital ourensana.

Entre el 28 y el 29 de junio, el sospechoso forzó accesos en locales comerciales, establecimientos hosteleros y una máquina expendedora repartidos por los barrios de O Posío, Polvorín y O Couto, logrando más de 2.000 euros en metálico e infligiendo severos daños materiales. Días después, asaltó otros dos negocios situados en el centro y en el barrio de A Residencia, donde se apoderó de más de 5.000 euros. En total, el botín acumulado por este varón en la cadena de asaltos supera los 12.000 euros.

Ingreso en prisión para el principal implicado

Tras pasar a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión para el detenido al que se le imputan los ocho delitos de robo con fuerza.

El operativo es fruto del dispositivo especial de prevención e investigación desplegado por la Comisaría de Ourense para combatir los robos en comercios y vehículos en la ciudad.