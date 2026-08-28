Detenido un motorista en Ourense tras desobedecer a los agentes y dar positivo indiciario en drogas

Agentes de la Policía Local de Ourense durante la intervención que terminó con la detención del motorista.

La Policía Local de Ourense detuvo durante la noche de este jueves a un motorista que presuntamente desobedeció las indicaciones de los agentes y continuó circulando por distintas calles de la ciudad. El conductor ofreció además un resultado positivo indiciario en una prueba de detección de drogas, pendiente de confirmación por el laboratorio.

La actuación se inició alrededor de las 22:15 horas, cuando una patrulla observó una motocicleta en la que viajaban dos personas y cuya conducción llamó la atención de los agentes. Al requerir al conductor que detuviera la marcha, este presuntamente hizo caso omiso y continuó circulando, por lo que los policías iniciaron su seguimiento.

Finalmente, los agentes consiguieron interceptar la motocicleta e identificar a sus dos ocupantes. Según consta en las diligencias policiales, el conductor mostró resistencia a ser identificado, por lo que los policías tuvieron que adoptar las medidas de seguridad necesarias.

Durante la intervención, los agentes localizaron varios envoltorios que contenían sustancias de distinta apariencia, cuya naturaleza tendrá que determinarse mediante los correspondientes análisis.

Varios envoltorios con sustancias de distinta apariencia intervenidos durante la actuación policial. | Policía Local de Ourense

El conductor se resistió a ser identificado y dio positivo en drogas

El conductor fue sometido además a una prueba indiciaria de detección de drogas, en la que obtuvo un resultado positivo. Este resultado está pendiente de confirmación por el laboratorio competente. Los agentes tramitaron asimismo las correspondientes denuncias administrativas por las conductas observadas.

El motorista recibió asistencia sanitaria y posteriormente fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, cuerpo al que se entregó tanto al detenido como los efectos intervenidos y las diligencias realizadas para continuar con la investigación.

El Concello de Ourense ha destacado la actuación de los agentes de la Policía Local y la coordinación con la Policía Nacional, al considerar que la intervención permitió controlar una situación potencialmente peligrosa para la seguridad vial.

Los hechos se encuentran todavía en fase de investigación y tanto las sustancias intervenidas como el resultado de la prueba de drogas están pendientes de las comprobaciones correspondientes. El detenido conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.