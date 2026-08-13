Detenido en Ourense por cobrar por empadronamientos ficticios a 33 extranjeros

Un turismo de la Policía Nacional circula por la ciudad.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, después de que supuestamente facilitara empadronamientos ficticios a personas extranjeras a cambio de dinero.

La investigación, desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Ourense dentro de la operación “Natilla”, comenzó después de que los agentes detectasen que en una vivienda de la capital ourensana figuraban empadronadas numerosas personas extranjeras que, sin embargo, no residían realmente en el inmueble.

Las pesquisas permitieron identificar al presunto responsable y comprobar que el sistema se habría utilizado en cuatro viviendas: dos situadas en la ciudad de Ourense y otras dos en O Carballiño.

Empadronamientos a cambio de dinero

Durante la investigación, los agentes constataron que ninguna de las personas empadronadas residía efectivamente en los domicilios. Además, comprobaron que detrás de estas inscripciones existía un ánimo de lucro, ya que el detenido supuestamente cobraba una cantidad de dinero por cada empadronamiento ficticio.

Para llevar a cabo estas operaciones habría utilizado contratos de alquiler que ya no estaban vigentes o habría realizado empadronamientos en viviendas ocupadas por otras personas sin que estas tuvieran conocimiento de ello.

En total, 33 ciudadanos extranjeros habrían sido empadronados de forma ficticia en los cuatro inmuebles investigados.

El empadronamiento, utilizado para regularizar situaciones

Según explica la Policía Nacional, los contratos falsos permitían posteriormente obtener certificados de empadronamiento con los que fijar un domicilio, un documento que puede ser utilizado para realizar trámites relacionados con la regularización de la situación administrativa o para solicitar determinadas ayudas y asistencia sanitaria.

Una vez finalizadas las diligencias y reunidos los indicios necesarios para esclarecer los hechos, el detenido fue puesto a disposición judicial.