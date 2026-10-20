Detenido en Ourense tras atrincherarse en un piso y retener bajo amenazas a su madre y su cuñada

Un vecino de O Couto puso en jaque a la Policía Nacional durante un brote psicótico: se atrincheró en un piso de la calle Ervedelo con su madre y su cuñada, a quienes retuvo contra su voluntad bajo amenazas de muerte.

Los hechos que motivaron su detención ocurrieron la noche del 13 de octubre. La intervención se inició tras recibir una alerta que informaba sobre la actituLa intervención se inició tras recibir una alerta que informaba sobre la actitud extremadamente violenta del individuo. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que el hombre se había encerrado en la vivienda con ambas mujeres tras una discusión originada por un décimo de lotería premiado que en realidad no existía.

El nivel de agresividad era muy alto. El detenido había destrozado a mazazos una pared y la puerta de cristal de la cocina. Sin embargo, una de las víctimas logró contactar por WhatsApp con su pareja -hermano del agresor- para explicarle la situación al tiempo que le confesaba que temían por sus vidas.

De hecho, el propio hermano del implicado también recibió ese día amenazas de muerte con un martillo tras una discusión originada por un décimo de lotería premiado que en realidad no existía. No obstante, él no estaba en el domicilio.

Acceder al domicilio resultaba complejo, ya que el hombre había cerrado la puerta con llave y la había parapetado con dos bombonas. Ante esta situación, los agentes desplegaron un dispositivo de mediación desde el rellano. Durante la conversación, percibieron que el individuo se mostraba muy nervioso e incapaz de mantener un diálogo fluido, lo que incrementaba el riesgo para la integridad de las rehenes.

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Finalmente, la conversación dio sus frutos y el hombre entreabrió la puerta. Los efectivos aprovecharon ese instante para abalanzarse sobre la puerta de entrada, empujarla con fuerza e irrumpir en el domicilio haciendo uso del escudo policial. La entrada fue accidentada debido a la violenta resistencia del agresor, que llegó a propinar un puñetazo en la cara a uno de los policías.

Inmovilización

Para garantizar la seguridad de todos los presentes, uno de los agentes utilizó una pistola táser. Tras ser inmovilizado por la descarga eléctrica, fue detenido y trasladado de inmediato a las urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) para ser sometido a una valoración clínica exhaustiva.

Los agentes encontraron en la cocina de la vivienda a las dos mujeres retenidas por el implicado, quienes se encontraban en un estado de nerviosismo elevado. Ambas habían sido encerradas en contra de su voluntad y amenazadas de muerte con una barra de hierro, un machete y una maza. Todos estos objetos fueron encontrados por los agentes en el suelo de la vivienda.

El individuo presuntamente amenazaba de muerte a su madre de forma habitual y la tarde en la que la retuvo la habría agredido físicamente. Sin embargo, tanto ella como la otra afectada declinaron el ofrecimiento de asistencia médica.