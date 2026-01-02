Un detenido en Ourense al desarticular una red que generaba recetas médicas falsas usurpando la identidad de los sanitarios

El momento de la detención de uno de los miembros de la banda organizada

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada a la creación y venta de recetas médicas falsificadas para la adquisición ilegal de medicamentos que requieren prescripción. En Ourense, uno de los registros culminó con la detención de uno de los integrantes del grupo.

En total, 12 personas han sido arrestadas en varias provincias y hay un investigado pendiente de detención. Entre los arrestados se encuentran los dos líderes de la organización, quienes han ingresado en prisión provisional. A todos ellos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, daños informáticos, falsedad documental y usurpación de identidad.

Operación y hallazgos en Ourense y otros puntos

El operativo incluyó ocho registros simultáneos en Ourense, Madrid, Torrelavega, Córdoba, Alicante, Toledo, Alcobendas y Ponferrada. Durante las inspecciones se intervinieron:

Más de 1.000 pastillas de distintos medicamentos.

14 teléfonos móviles y múltiples dispositivos de almacenamiento.

Más de 44.000 euros en efectivo.

Tarjetas bancarias, armas blancas y réplicas de armas de fuego.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Modus operandi

La red operaba principalmente a través de apps de mensajería instantánea, ofreciendo analgésicos y sustancias anestésicas sujetas a prescripción. El procedimiento delictivo consistía en:

Usurpar las credenciales de médicos colegiados para generar recetas falsas. Comercializar dichas recetas a través de plataformas de mensajería. Desarrollar programas informáticos que permitían a los propios usuarios crear recetas fraudulentas de manera automatizada.

Estructura del grupo

La investigación reveló que la organización tenía una estructura jerárquica:

En la cúspide: dos líderes masculinos , responsables de la coordinación general.

Nivel intermedio: los encargados de desarrollar los programas informáticos y hackear las credenciales de médicos .

Nivel inferior: los que realizaban el mantenimiento del software y soporte informático .

Base: los distribuidores de los medicamentos falsificados.

La investigación comenzó en junio, tras detectarse perfiles y grupos de mensajería instantánea dedicados a la venta de recetas falsas, especialmente de analgésicos y anestésicos. La red se aprovechaba tanto del consumo ilegal como de la distribución en el mercado negro.