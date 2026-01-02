Un detenido en Ourense al desarticular una red que generaba recetas médicas falsas usurpando la identidad de los sanitarios

LECTURA EN OURENSE
Una caseta roja como señal para caminantes en Ourense
12 ARRESTADOS
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada a la creación y venta de recetas médicas falsificadas para la adquisición ilegal de medicamentos que requieren prescripción. En Ourense, uno de los registros culminó con la detención de uno de los integrantes del grupo.
En total, 12 personas han sido arrestadas en varias provincias y hay un investigado pendiente de detención. Entre los arrestados se encuentran los dos líderes de la organización, quienes han ingresado en prisión provisional. A todos ellos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, daños informáticos, falsedad documental y usurpación de identidad.
El operativo incluyó ocho registros simultáneos en Ourense, Madrid, Torrelavega, Córdoba, Alicante, Toledo, Alcobendas y Ponferrada. Durante las inspecciones se intervinieron:
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
La red operaba principalmente a través de apps de mensajería instantánea, ofreciendo analgésicos y sustancias anestésicas sujetas a prescripción. El procedimiento delictivo consistía en:
La investigación reveló que la organización tenía una estructura jerárquica:
La investigación comenzó en junio, tras detectarse perfiles y grupos de mensajería instantánea dedicados a la venta de recetas falsas, especialmente de analgésicos y anestésicos. La red se aprovechaba tanto del consumo ilegal como de la distribución en el mercado negro.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LECTURA EN OURENSE
Una caseta roja como señal para caminantes en Ourense
PROBLEMA DE SALUBRIDAD
El PP de Ourense advierte que las ramas se meten ya en las viviendas
Lo último
Estramadura, e a decisión do PSOE
CRÓNICAS DE INVIERNO
Vayan saliendo lentamente de las fiestas
FÚTBOL SALA
El Ontime vuelve al ruedo