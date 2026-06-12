Repunte de las violaciones y robos en casas en Ourense en el inicio de 2026

Robos con fuerza en domicilios y agresiones sexuales repuntan en la ciudad de Ourense durante el primer trimestre de 2026.

El volumen delictivo en la ciudad se traduce en una constante actividad para las fuerzas de seguridad. Con las 1.126 infracciones penales anotadas en el municipio en apenas 90 días, la ciudad de Ourense registra un promedio de un delito cada casi dos horas. Los últimos datos oficiales del balance de criminalidad del Ministerio del Interior reflejan un primer trimestre de 2026 de contrastes para el municipio, donde la delincuencia general baja un 6,8% frente al mismo periodo del año anterior, pero enciende todas las alarmas en el plano más íntimo y personal: las violaciones y los asaltos a viviendas se han disparado de forma considerable.

El dato más sobrecogedor se sitúa en las agresiones sexuales con penetración cometidas en la ciudad. Las violaciones se triplicaron en este arranque de año, pasando de las dos registradas en el primer trimestre de 2025 a las seis denunciadas en el mismo periodo de 2026; un incremento del 200% que contrasta con el descenso del 57,1% en el resto de delitos contra la libertad sexual.

El balance de criminalidad en la provincia de Ourense. | Datos: Ministerio del Interior

Balance de criminalidad en la ciudad de Ourense. | Datos: Ministerio del Interior

Propiedad privada

Esta tendencia al alza se replica con fuerza en el ámbito de la propiedad privada, ya que los robos con fuerza específicamente cometidos en el interior de los domicilios de la ciudad aumentaron un 37,5%, escalando de 24 a 33 denuncias. La mayor parte son atribuidos a bandas itinerantes que se desplazan desde otros lugares.

La cibercriminalidad concentró sus fuerzas en las estafas informáticas, con más de medio millar en la provincia de Ourense

Al ampliar el zoom hacia el conjunto de la provincia de Ourense, el panorama muestra dinámicas similares: aunque la criminalidad total provincial descendió un 5,9% (de 2.365 a 2.226 infracciones), las agresiones sexuales con penetración también experimentaron un durísimo repunte a nivel global, pasando de 3 a 8 casos (un 166,7% más), mientras que los robos en domicilios se mantuvieron en niveles elevados y con un ligero repunte del 2,2%, alcanzando las 92 denuncias en todo el territorio provincial.

A este escenario de criminalidad convencional, que se sufre a pie de calle o en el propio hogar, se le suma la silenciosa pero incesante amenaza que viaja a través de las redes, un terreno donde las fronteras físicas se difuminan. La cibercriminalidad no encuentra techo en el municipio de Ourense y creció un 18,5% en este trimestre, saltando de 254 a 301 infracciones digitales. El grueso de este “agujero negro” concentró sus fuerzas en las estafas informáticas, que con 266 casos lideran el mapa del fraude online en la ciudad. Esta fiebre delictiva a través de las pantallas se replica con la misma intensidad al ampliar el foco a todo el territorio provincial: en la provincia de Ourense los ciberdelitos escalaron un 14,8%, pasando de 526 a 604 infracciones penales, de las cuales la inmensa mayoría (532 casos) correspondieron a timos y estafas informáticas, confirmando que la delincuencia se muda masivamente al entorno virtual.