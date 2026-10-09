Detenido en Ourense tras robar la caja registradora y varios décimos de lotería de un bar del centro

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento de hostelería del centro de Ourense, del que habría sustraído la caja registradora y varios décimos de lotería. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 6 de octubre.

Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana fueron comisionados por la sala operativa del 091 después de recibir un aviso que alertaba de que un varón había forzado la persiana de un bar y había huido del lugar a la carrera.

A su llegada, los policías comprobaron que la persiana del establecimiento había sido forzada y que el presunto autor había accedido al interior. En el local observaron que faltaba la máquina registradora, además de una caja vacía que podría haber contenido décimos de lotería.

Localizado poco después del robo

Tras recabar las características físicas del sospechoso, la Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones, en el que participaron agentes uniformados y de paisano para localizar y detener al responsable.

Durante el operativo, los agentes recuperaron la máquina registradora sustraída en las proximidades del establecimiento. Poco después, localizaron al presunto autor, que coincidía plenamente con la descripción facilitada.

Durante su identificación, los policías le intervinieron varios objetos, así como varios décimos de lotería sustraídos del interior del bar y dinero en moneda fraccionada. Una vez detenido y completadas las diligencias policiales, el hombre fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.