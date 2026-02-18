Detenido por patear retrovisores y causar daños en al menos 25 vehículos en la calle Doctor Fleming

Los retrovisores de los coches de la calle Doctor Fleming, víctimas de los actos de detenido

Un hombre fue detenido el pasado lunes acusado de causar daños en al menos 25 vehículos estacionados en la calle Doctor Fleming, en Ourense. Se trata de un hombre de 38 años y nacionalidad española con una gran envergadura y unos dos metros de altura, siendo arrestado por la Policía Nacional y Local de Ourense.

Los hechos se produjeron cuando varios testigos que regresaban de ver una discomóvil en el centro con motivo del Entroido alertaron a los agentes de que un hombre estaba provocando destrozos en los coches aparcados en la zona. Según relataron, el sospechoso iba golpeando y rayando los vehículos a su paso, generando además alarma entre los viandantes.

El dispositivo policial se encontraba muy próximo al lugar, lo que facilitó una respuesta inmediata. Gracias al aviso ciudadano y a la rápida actuación de los agentes, el individuo fue sorprendido “in fraganti” mientras presuntamente continuaba causando daños.

Peleas e intoxicaciones etílicas

Además de los hechos mencionados, las fuerzas del orden recibieron dos llamadas por peleas a lo largo de la noche y varias asistencias y traslados por intoxicaciones etílicas.

Intervención del 061 en la calle Progreso.

Los controles de acceso al recinto donde tienen lugar las actuaciones, donde se prohíbe la entrada con botellas, provocan en numerosas ocasiones que los jóvenes las guarden en lugares próximos o que beban a mayor velocidad de lo debido, provocando estas intoxicaciones.