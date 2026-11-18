Objetos intervenidos presuntamente relacionados con el robo, a la izquierda, y el escaparate roto de la perfumería de Ourense, a la derecha.

Un hombre fue detenido por la Policía Local de Ourense como presunto autor de un robo con fuerza en una perfumería de la calle Ramón Puga, después de que una testigo alertase de que estaba golpeando el escaparate del establecimiento con un hacha.

Los hechos comenzaron cuando la sala de comunicaciones recibió el aviso de una persona que había visto al individuo atacando el cristal del comercio. Una patrulla se desplazó hasta el lugar y comprobó que el escaparate presentaba daños y un agujero provocado por los golpes.

Con la información facilitada por la testigo, los agentes iniciaron la búsqueda por las calles próximas. Poco después, localizaron a un hombre que intentaba abandonar precipitadamente la zona por la calle Álvaro Cunqueiro, donde fue interceptado y detenido.

Al mismo tiempo, otra patrulla inspeccionó los alrededores y encontró varios objetos ocultos detrás de un seto que estarían relacionados con el robo. Entre ellos había un hacha, un punzón, un destornillador, varias prendas de ropa, tres envases de colonia y una pequeña linterna. La intervención permitió recuperar los efectos presuntamente sustraídos. El detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional para continuar con las diligencias correspondientes.

Recuperan tres móviles robados en un bar de A Ponte

En otra actuación, un hombre fue detenido como presunto responsable del robo de tres teléfonos móviles en el interior de un establecimiento hostelero del barrio de A Ponte. El operativo se inició tras recibirse un aviso sobre una posible entrada en un local que se encontraba cerrado al público. Los agentes comprobaron que la persiana de acceso había sido forzada y comenzaron la búsqueda del sospechoso por las inmediaciones.

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El hombre fue localizado cerca del establecimiento y llevaba en una mochila los tres teléfonos móviles sustraídos, que pudieron ser recuperados. En este segundo dispositivo participaron efectivos de la Policía Nacional, con la colaboración de agentes municipales.