Detenido en Ourense por robar 550 kilos de cable telefónico en Ramirás

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 34 años y vecino de Madrid como presunto autor del robo de cable telefónico en el municipio de Ramirás (Ourense), en una operación llevada a cabo por el Equipo Roca de la Compañía de Celanova.

La investigación se inició tras detectarse dos quemas de cableado en pistas forestales aisladas, una práctica habitual para eliminar el recubrimiento y facilitar la extracción del cobre.

Cable oculto para su recogida

Las patrullas de seguridad ciudadana localizaron dos puntos de corte donde el cable había sido previamente apilado y escondido en tramos de entre 1 y 1,30 metros, preparado para su posterior recogida.

En total, los agentes recuperaron 473 tramos de cable, con un peso aproximado de 550 kilos y un valor estimado de mercado de unos 3.000 euros.

Grupo itinerante

Las investigaciones permitieron determinar que el detenido formaría parte de una banda organizada e itinerante que actúa en distintos puntos del territorio nacional.

Según las pesquisas, los integrantes del grupo se desplazan desde Madrid en vehículos de alta gama tipo SUV, lo que les permite moverse con rapidez entre diferentes zonas rurales.

El caso está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción de Celanova, que se encargará de continuar con las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.