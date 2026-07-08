Detenido por robar tres veces en la misma lavandería en el barrio do Couto, en Ourense

La Policía Nacional ha detenido en Ourense a un hombre como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza cometidos en una lavandería del barrio do Couto durante el pasado mes de junio.

Según ha informado la Policía, los tres robos se produjeron en el mismo establecimiento y siguieron un idéntico 'modus operandi'. El sospechoso aprovechaba el horario de apertura al público para acceder al local y, una vez en el interior, forzaba la máquina de cambio de monedas con el objetivo de apoderarse del dinero que contenía.

En total, el importe de lo sustraído asciende a unos 275 euros, correspondientes a los tres asaltos registrados a lo largo del mes.

La investigación permitió identificar al presunto autor

La investigación fue desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense. Tras analizar la forma de actuar empleada en los robos y realizar las correspondientes pesquisas, los agentes lograron identificar al presunto responsable.

El hombre fue detenido el pasado 2 de julio como supuesto autor de los tres robos con fuerza y, posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial para continuar con el procedimiento.