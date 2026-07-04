Desarticulado el grupo criminal que asaltó gasolineras y bares de Ourense con mazas y palancas

La Guardia Civil de Ourense ha desmantelado un grupo criminal presuntamente dedicado al robo con fuerza en estaciones de servicio y establecimientos de hostelería de la provincia. La operación, denominada "Tanqueiro" y desarrollada por el Equipo ROCA, se ha saldado con la detención de un hombre de 55 años, la investigación de un segundo varón de 74 años —actualmente interno en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar— y la búsqueda activa de un tercer implicado que habría participado en los asaltos.

Según ha informado el instituto armado, al grupo se le atribuyen cinco robos con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, cometidos en establecimientos situados en los municipios de O Pereiro de Aguiar, Vilamarín y Coles.

Los investigadores estiman que los asaltantes lograron hacerse con un botín superior a los 5.700 euros en efectivo, además de causar importantes daños materiales en puertas, cristales y sistemas de acceso de los locales afectados.

Actuaban de madrugada y en apenas unos minutos

La investigación permitió determinar que el grupo seguía un modus operandi muy definido. Los robos se cometían siempre de madrugada, entre las 00,00 y las 06,00 horas, eligiendo preferentemente establecimientos de hostelería anexos a estaciones de servicio o locales aislados.

Los autores ocultaban su identidad con capuchas y prendas tubulares y utilizaban herramientas de gran contundencia, como mazas y palancas, para fracturar los accesos y entrar en los establecimientos.

Una vez en el interior, uno de los implicados se dirigía directamente a la caja registradora, mientras el otro forzaba los cajetines de recaudación de las máquinas recreativas. Todo el dinero y los efectos sustraídos eran introducidos en una bolsa de supermercado, con la que abandonaban rápidamente el lugar mientras un tercer colaborador esperaba en un vehículo preparado para facilitar la huida.

Las cámaras permitieron identificar el vehículo

La Guardia Civil explica que el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos afectados y de los polígonos industriales próximos resultó determinante para la investigación. Las imágenes permitieron detectar la presencia del mismo vehículo en las inmediaciones de todos los escenarios donde se produjeron los robos, lo que facilitó la identificación de los presuntos autores.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ourense, mientras continúa el dispositivo para localizar al tercer integrante del grupo criminal.