El detenido por el tiroteo de O Vinteún queda en libertad con una orden de alejamiento

La titular de la Plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense dejó en libertad al hombre de 33 años detenido tras protagonizar un tiroteo en el barrio de O Vinteún el pasado domingo. Al investigado, que cuenta con antecedentes policiales, se le imputan de forma preliminar los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. La jueza le impuso medidas cautelares: un alejamiento de 100 metros con respecto a la víctima, la prohibición de comunicar con ella y, además, deberá personarse en el juzgado una vez al mes.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo. El incidente tuvo su origen en un local de ocio nocturno, donde el ahora encarcelado y la víctima mantuvieron un fuerte altercado originado por el hurto de 150 euros que se le habían caído al suelo al primero. Tras cruzarse insultos y amenazas verbales del tipo “te voy a matar” y “ya nos veremos, vivimos cerca”, ambos abandonaron el establecimiento. La violencia escaló horas más tarde, entre las seis y las siete de la mañana.

Cuando la víctima regresaba en taxi a su domicilio, en las inmediaciones de la calle Río Arnoia, fue interceptado por el detenido. Este, presuntamente, abrió fuego desde la acera contraria realizando al menos tres disparos consecutivos. Afortunadamente, la víctima logró salir corriendo y salvar su vida ocultándose tras unos contenedores, resultando completamente ileso.

Los disparos despertaron a numerosos vecinos de la zona, quienes no solo alertaron a la Policía Nacional, sino que también pudieron observar la huida del tirador a bordo de un vehículo. Gracias a los datos facilitados por los testigos y a la identificación aportada por la propia víctima, los agentes lograron interceptar el turismo poco después en una glorieta ubicada entre la N-120 y la N-525, procediendo a su arresto inmediato.