Sorprendidos mientras huían a pie con el botín: dos detenidos por un robo con fuerza en Pereiro de Aguiar

Los objetos robados con los que fueron sorprendidos en O Pereiro de Aguiar

La Guardia Civil de Luintra, en una actuación coordinada con agentes del Subsector de Tráfico de Ourense, ha detenido a dos vecinos de la capital provincial, de 47 y 44 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 19:50 horas del pasado 25 de julio, cuando la Central de la Guardia Civil recibió un aviso que alertaba sobre un posible asalto en un almacén situado en la zona de A Derrasa, dentro del término municipal de Pereiro de Aguiar.

Al desplazarse de inmediato hasta el punto indicado, las patrullas sorprendieron 'in fraganti' a los sospechosos cuando intentaban darse a la fuga a pie. Los dos hombres fueron interceptados portando en ese mismo instante los diversos efectos y materiales que acababan de sustraer del interior de las instalaciones.