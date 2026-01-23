Dos detenidos por robar en coches aparcados con alcantarillas en A Ponte

La Policía Local de Ourense detuvo ayer a dos jóvenes, de 16 y 18 años, por robar en vehículos estacionados en la zona de A Ponte. Los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles al jueves, sobre las 5,00 horas, cuando presuntamente rompieron las lunas de seis turismos, para lo cual se valieron de alcantarillas de la zona. De hecho, ayer por la mañana en la calle Castilla, donde al menos un turismo sufrió desperfectos, todavía se podía ver una tirada en la acera.

Los agentes atribuyen a los dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, vecinos de Piñor y A Valenzá, robos en vehículos. Según fuentes consultadas por La Región, los policías locales los pillaron in fraganti y estos intentaron huir, aunque sin éxito, ya que fueron finalmente detenidos. Entre los objetos de los que se habrían apoderado hay monedas, mochilas, chaquetas y algún ordenador.

Una de las alcantarillas utilizadas, ayer en la calle Castilla. | Xesús Fariñas

Para conseguir su objetivo, dañaron presuntamente seis vehículos. Uno de ellos fue un Alfa Romeo rojo que estaba estacionado en la calle Xosé Luis López Cid. El coche quedó con la ventanilla trasera rota y el interior lleno de cristales. En los asientos se podía ver únicamente un paraguas y el ticket de un comercio.

Un perfil distinto

Las fuentes consultadas explican que les llamó la atención el perfil de quienes habían roto las ventanillas de los coches, ya que lo habitual es que detrás de estos actos delincuenciales estén toxicomanos que buscan dinero rápido para hacerse con una dosis de droga.

Entre los coches dañados se encontraba un Alfa Romeo estacionado en la calle Xosé Luis López Cid. | Xesús Fariñas

El barrio de A Ponte se ha convertido en el lugar fetiche de estos ladrones para cometer los robos. Según los vecinos, desde hace meses sufren una oleada delictiva con el punto de mira en vehículos, siendo rara la madrugada en la que no aparezca algún vehículo con las ventanillas rotas. El objetivo de los amigos de lo ajeno es cualquier objeto que esté en su interior: monedas, abrigos o algún ordenador.

Los cristales rotos en el interior del Alfa Romeo | Xesús Fariñas

Incluso buscan alimentos. Una vecina explica que una vez dejó comida y alguna bebida dentro de su turismo y se la robaron. En su caso, al igual que otros afectados, optó por no presentar denuncia ante la Policía. Sin embargo, los agentes reiteran siempre la importancia de que pongan en su conocimiento estos hechos. “Lo que no se denuncia, al final, no existe”, explicaron el pasado año en una charla de seguridad en O Pino.