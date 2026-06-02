Dos detenidos tras robar, destrozar el cristal de una céntrica farmacia y huir a la carrera por el río Barbaña

La Policía Nacional detuvo a dos hombres en la madrugada del 30 de mayo tras un robo con fuerza en una farmacia del centro de Ourense. Los hechos ocurrieron cuando los detenidos fracturaron la puerta de cristal del establecimiento, ya cerrado al público, para acceder al interior y sustraer el dinero de la caja registradora.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron la cristalera principal totalmente fracturada y observaron a dos individuos que, al detectar la presencia policial, huyeron a la carrera.

Carrera por el Barbaña

Uno de los sospechosos fue detenido de forma inmediata, mientras que el segundo protagonizó una persecución policial por varias calles hasta ser localizado y arrestado en las inmediaciones del río Barbaña. Durante la detención, ambos ofrecieron resistencia activa, según informan fuentes policiales.

Los dos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y, tras la instrucción de diligencias, quedaron a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.