Vídeo | Roban y destrozan una pastelería en el Parque de San Lázaro: "El pleno centro es la zona más insegura de Ourense"

Cristales rotos, saqueo de dinero y un negocio patas arriba. Es la estampa con la que amanecieron los vecinos del centro de Ourense tras un robo nocturno que ha vuelto a encender las alarmas entre los hosteleros y comerciantes.

Sucedió en la cafetería Meraki, ubicada en el Parque de San Lázaro, alrededor de las 4:15 horas de la madrugada del lunes al martes, cuando un individuo logró forzar los accesos del local y llevarse un importante botín en metálico y material.

Yago, copropietario del negocio, explica que el asaltante actuó en solitario. Según se puede observar en las imágenes de las cámaras de seguridad a las que ha tenido acceso este medio, el hombre entró tras forzar la puerta y comenzó a buscar el botín "Empezó a zarandearla fuerte y llegó un momento que cedió el cierre de seguridad que tiene por dentro. Accedió a la puerta de cristal, que la reventó y entró para adentro", recuerda.

Destrozos, una tablet y 500 euros

Una vez dentro, el ladrón se movió con rapidez. Logró sustraer una PDA de comandas utilizada por los empleados y un saquete que contenía aproximadamente 500 euros en monedas de cambio. Posteriormente, intentó arrancar la caja de autocobro del local, pero al estar anclada fuertemente a la estructura no pudo llevársela, dejándola destrozada.

El impacto económico para el negocio va mucho más allá de lo sustraído. "La puerta de cristal quedó totalmente inservible y la de madera, agrietada", lamenta Yago. Debido a los destrozos, la Policía Científica no pudo acceder hasta el mediodía del martes, lo que obligó al establecimiento a mantener cerrado durante toda la mañana. "Eso supone entre 500 y 600 euros menos de caja, además de tener a ocho empleados parados", añade el propietario, quien incluso tuvo que contratar un guardia de seguridad privado para custodiar el local durante la noche siguiente.

El sospechoso, un viejo conocido de las fuerzas de seguridad locales con antecedentes por robos con violencia, ya ha sido plenamente identificado gracias a las grabaciones.

Este clima de hostilidad no es nuevo para el establecimiento, que hace unos meses ya sufrió un desagradable episodio de vandalismo tras exigir a un cliente habitual de la calle que pagase por adelantado, después de haberse marchado sin abonar una consumición el día anterior.

"Nos amenazó y, efectivamente, cumplió su amenaza en plena madrugada", recuerda Yago. El individuo regresó alrededor de las dos de la mañana, "cogió la bolsa de basura entera, nos la tiró toda y la metió por debajo de la puerta", dejando el interior impracticable y "manchando todas las paredes". Para el hostelero, este lamentable suceso resume a la perfección la realidad a la que se exponen: "Eso es el día a día del Parque San Lázaro".

Inseguridad

Este suceso no es un hecho aislado. El afectado denuncia que el centro de Ourense se vuelve "una zona totalmente insegura" a partir de las 11 de la noche y recuerda que esa misma jornada se registraron otros incidentes en los alrededores: el robo de "una mochila con un MacBook", la sustracción de "una bicicleta valorada en 1.500 euros" y un intento de fuerza en una tienda de ropa infantil en Santo Domingo. Son sucesos que han llegado a los oídos de Yago cuando los vecinos se enteraron de la noticia.

A la espera de lidiar con los seguros para cuantificar los daños materiales, el copropietario de Meraki comparte el sentimiento de desprotección del sector: "La impotencia mayor es que esta gente hoy duerme en el calabozo y mañana está en la calle otra vez volviendo a lo mismo".