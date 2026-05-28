Detienen a un acusado de robo con fuerza en una cafetería de Ourense que fue grabado forzando la persiana

La Policía Nacional ha detenido en la mañana de este jueves, 28 de mayo, a un individuo acusado de un robo con fuerza en una conocida cafetería del centro de Ourense. Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 19 de mayo, momento en el que el arrestado logró acceder al interior del establecimiento tras forzar la persiana de seguridad, provocando daños materiales en el cierre del local para poder entrar.

Una vez dentro, el asaltante fue grabado por las cámaras de seguridad mientras se hacía con un botín compuesto por una cantidad de dinero en efectivo y diversos enseres de valor. Estas imágenes resultaron clave para que los agentes de la UDEV y la Policía Científica lograran su identificación definitiva. Tras el arresto realizado hoy, el presunto autor de los hechos ha sido puesto a disposición judicial en la capital ourensana.

Otro robo con fuerza en el centro en la misma semana

Cristales rotos, saqueo de dinero y un negocio patas arriba. Es la estampa con la que amanecieron los vecinos del centro de Ourense tras un robo nocturno que ha vuelto a encender las alarmas entre los hosteleros y comerciantes.

Sucedió en la cafetería Meraki, ubicada en el Parque de San Lázaro, alrededor de las 4:15 horas de la madrugada del lunes al martes, cuando un individuo logró forzar los accesos del local y llevarse un importante botín en metálico y material.

Yago, copropietario del negocio, explica que el asaltante actuó en solitario. Según se puede observar en las imágenes de las cámaras de seguridad a las que ha tenido acceso este medio, el hombre entró tras forzar la puerta y comenzó a buscar el botín "Empezó a zarandearla fuerte y llegó un momento que cedió el cierre de seguridad que tiene por dentro. Accedió a la puerta de cristal, que la reventó y entró para adentro", recuerda.