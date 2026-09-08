Una devoción de cinco siglos en Os Remedios

La devoción mariana culmina este martes en la ciudad con la celebración del día grande en la novena de Os Remedios, una devoción que se prorroga durante cinco siglos, y casis siempre en la misma sede: la ermita situada a las orillas del Miño.

Han pasado 14 años desde que el emplazamiento pudo volver a acoger celebraciones religiosas después del incendio que la consumió por completo, y el complicado camino que fue su restauración. Pero ni siquiera ese tiempo en el que la talla fue “invitada” en la iglesia de los Salesianos, los ourensanos dejaron de acompañar a su “madre”.

En vísperas de la festividad, el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, presidió la eucaristía, agradeciendo la compañía de los feligreses, que nunca fallan a la cita, y a quienes animó a perseverar en la fe, siguiendo el evangelio leído, donde se relata la escena en la que San José renuncia a repudiar a su futura esposa.

Durante la jornada del presente martes, la celebración se viste de romería, con las misas grandes en el santuario a las 19,00 y a las 20,30 horas. Antes de cada eucaristía, se rezará el rosario, y al término se entonará el himno mariano.

Tradición centenaria

La historia del santuario a las orillas del Miño se remonta al siglo XVI y a la figura de Francisco Méndez Montoto. La devoción popular ha sido continua desde entonces, y la capilla tiene la catalogación de bien de interés cultural.

A lo largo de los años, el culto ha sufrido variaciones o inclusiones, como la Procesión de la Luz, que se empezó a celebrar en 2016, y donde la talla del siglo XIX salía en procesión, aunque dejó de hacerse posteriormente.