El mensaje de las viejas farolas del Puente romano

Por encima de las empresas mercantiles abundantes en el mercado que venden sistemas de iluminación para monumentos y espacios urbanos, existe otro criterio que, lamentablemente, no se siempre se ha impuesto en el caso de Ourense, con especial visibilidad en el puente viejo, donde se puede comparar el antiguo sistema de farolas tradicionales con el actual despliegue lumínico. Dicen los urbanistas más sensibles que actuar sobre la iluminación de un edificio histórico plantea siempre un dilema apasionante: ¿debe prevalecer la moderna tecnología sin más o se debe tener en cuenta que ese edificio nos conecta con la historia, con su historia y la de su entorno.

Los estudiosos de este fenómeno señalan que la iluminación que se viene aplicando a determinados edificios y espacios históricos es un atentado a su propia historia y a la memoria colectiva de una ciudad. Se confunde el término modernidad, cuando lo moderno es precisamente extender, o debería ser, extender la sensibilidad sobre ese bien. Y el resultado es la merma. Cuando no la pérdida total de su propia entidad visual y arquitectónica.

Lamentablemente, en nuestras ciudades y pueblos, las corporaciones locales están gobernadas con frecuencia por personas sin la adecuada sensibilidad para tratar a determinadas piezas de nuestro patrimonio con mayor sensibilidad. La iluminación de un monumento requiere armonizar el mensaje permanente de su pasado con su carácter actual, pero sin desnaturalizar los valores del primer aspecto. Es una cuestión de armonía.

No se trata, sin más, de proyectar focos de luz sobre un monumento, sino hacerlo luego de un detenido análisis riguroso

No se trata, sin más, de proyectar focos de luz sobre un monumento, sino hacerlo luego de un detenido análisis riguroso. A veces conviene recordar que históricamente, los edificios se iluminaron con fuego, gas o focos que proyectaban grandes haces de luz. La llegada generalizada de los sistemas “LED” supuso un cambio estético no siempre deseado. Muchos monumentos pierden calidad, emociones, evocaciones de su historia y se convierten en una especie de escenarios para festivales.

Un edificio, un monumento, el puente viejo de Ourense es historia de los dos ayuntamientos a cada lado del río, con su viejo fielato y con todos los propios balcones sobre el río. Esas viejas fotos con las viejas farolas aportan un elemento de nobleza, de sencilla elegancia formal y funcional no siempre bien valorada. Se ha dicho que, en ocasiones, la luz también contamina un espacio, un ambiente, donde debería ser un elemento discreto. Rompen el equilibrio, la coherencia cromática de luces y sombras. Ourense ya tiene otros puentes y pasarelas modernas con toda la iluminación que se quiera.

Dicen los que tienen se la sensibilidad, que aquí no siempre se ha mantenido, que hay que ser respetuosos con la arquitectura patrimonial. No se trata de envolverlas en chorros de luz moderna. Incluso que hay que respetar usos, horarios y tradiciones de determinados espacios.

Cada edificio histórico merece conservar su propia atmósfera y, en ese sentido, pocas cosas de Ourense la tendrán tan marcada con el viejo puente, su trazado y sus materiales. Junto con la capilla de Nuestra Señora de los Remedios, tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, según el Decreto 647/1961 (BOE 18.04.1961). Está incluido en el catálogo del patrimonio arqueológico de la normativa urbanística del Ayuntamiento de Ourense.

Los estudiosos de su historia señalan que lo más destacado, según la bibliografía conservada, es la envergadura de su arco central y las vicisitudes históricas de las restauraciones concluidas en el siglo XVII. Su monumentalidad es impresionante. A lo largo de su historia ha sufrido todo tipo de daños, como cuando el Ayuntamiento construyó un zócalo lateral para separar el tráfico rodado del de los viandantes, pero la reacción de la ciudad lo obligó a desistir y cerrarlo al tráfico de vehículos.