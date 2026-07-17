La devoción por el Carmen se celebra también en el interior de Ourense

Aunque Ourense carece de mar, la devoción por la patrona de los marineros se vive cada año con un fervor que no envidia al de las villas costeras. Como marca la tradición, este jueves, 16 de julio, el corazón del casco histórico ourensano ha vuelto a demostrar que la fe hacia la Virgen del Carmen está presente en mar y tierra, con la misma devoción.

El ambiente festivo y solemne comenzó a forjarse en la parroquia de la Santísima Trinidad, epicentro de esta devoción en la ciudad. Tras la novena de oración diaria, ayer por la tarde la imagen salió a recorrer el casco viejo, acompañada por una multitud de fieles. El recorrido tiene uno de sus puntos más singulares y emotivos en el descenso hacia el recinto de As Burgas. Allí, cobijada por el denso y característico vapor de las fuentes termales, la comitiva detuvo su marcha. Se realizó una sentida y respetuosa parada frente a la pequeña hornacina dedicada a la Virgen del Carmen que custodia el lugar, creando un silencio sobrecogedor que dio paso a un profundo momento de oración comunitaria.

Tras este rezo, donde el fervor religioso se fundió con el símbolo más reconocible del patrimonio natural ourensano, la procesión emprendió el camino de regreso. A paso lento y al compás de la devoción de sus acompañantes, la imagen enfiló de nuevo las cuestas hacia su hogar en la Santísima Trinidad.

Las puertas de la parroquia volvieron a cerrarse al caer la tarde, despidiendo la jornada y cerrando así, un año más, el día en el que la ciudad del interior, rodeada de montañas, se vuelve por unas horas un poco más marinera.