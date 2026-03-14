Día Mundial del Consumidor: cómo reclamar, qué garantías tienes y cuáles son los fraudes más comunes

La Praza de Abastos de Ourense, uno de los espacios donde se encuentra un punto informativo con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras.

Ourense se suma a las actividades del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, que se conmemora el 15 de marzo, con la instalación de un punto de información en el edificio provisional de la Praza de Abastos. La iniciativa forma parte de una campaña impulsada por la Xunta para acercar a la ciudadanía los recursos existentes para proteger sus derechos como consumidores.

La iniciativa forma parte de una campaña del Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC) desplegada en las siete principales ciudades gallegas para acercar a la ciudadanía las herramientas disponibles para defender sus derechos como consumidores.

Entre estos recursos se encuentra el teléfono gratuito 900 23 11 23, además de las oficinas de atención al consumidor situadas en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo y Ferrol, así como los convenios firmados con distintas organizaciones de consumidores de Galicia.

Las actividades desarrolladas en Ourense forman parte de una programación más amplia que se ha celebrado durante toda la semana con motivo de esta efeméride. Entre ellas destaca la presentación de las conclusiones del proceso de escucha activa impulsado por la Xunta para elaborar la futura Estratexia galega de protección das persoas consumidoras 2026-2030.

Principales derechos del consumidor

Uno de los aspectos que más dudas genera entre los compradores son las garantías de los productos. En España, cualquier artículo nuevo cuenta con un año de garantía, durante el que el consumidor puede exigir reparación, sustitución o devolución del dinero si el producto presenta defectos.

Además, en las compras online o fuera del establecimiento físico existe el derecho de desistimiento, que permite devolver el producto en un plazo de 14 días sin necesidad de justificar el motivo.

Otro derecho básico es el acceso a hojas de reclamaciones, que todos los establecimientos están obligados a facilitar cuando un cliente lo solicita.

Cómo reclamar paso a paso

En caso de conflicto con una empresa o comercio, los expertos recomiendan seguir estos pasos:

Solicitar la hoja de reclamaciones en el establecimiento o presentar la queja online si se trata de una compra por internet Guardar facturas, contratos y justificantes, que servirán como prueba Presentar la reclamación ante una oficina de consumo o asociación de consumidores Si no hay acuerdo, se puede recurrir al arbitraje de consumo, un sistema gratuito y rápido para resolver conflictos sin acudir a los tribunales

Los fraudes más habituales

Las autoridades de consumo también advierten de los “pufos” más frecuentes que afectan a los consumidores:

Ofertas engañosas en internet o webs falsas de comercio electrónico

Llamadas comerciales agresivas, especialmente en contratos de energía o telecomunicaciones

Servicios de suscripción ocultos que cobran cuotas periódicas sin que el usuario sea plenamente consciente

Reparaciones o servicios a domicilio con precios inflados o sin presupuesto previo

Por ello, los especialistas recomiendan leer siempre las condiciones de contratación, desconfiar de ofertas demasiado buenas y exigir siempre factura.

En un contexto marcado por el crecimiento del comercio online y los servicios digitales, las autoridades recuerdan leer siempre las condiciones de contratación, desconfiar de ofertas demasiado buenas y exigir siempre factura. Así como conocer los derechos del consumidor, ya que esta es la mejor herramienta para evitar abusos y fraudes.