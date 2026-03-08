Mucho más que dianas y alboradas
Mucho más que dianas y alboradas | La Región

Mucho más que dianas y alboradas

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XX)

Ben-Cho-Sey y Luis Rivas, dos hombres empeñados en que no se pierda nada que aporte información de la vida de los ourensanos

Son un maná de información. Cuentan cómo se divertían “oficialmente” los ourensanos, qué deportes les interesaban, cuál era el comercio en el que consumían, cómo crecía la ciudad, quién era la chica más guapa elegida como reina de la Fiesta, qué música les gustaba y cómo fueron evolucionando sus gustos.

Todo esto y más se cuenta en los programas de fiestas de la ciudad de 1903 a 1988 que forman parte de la Biblioteca de la Diputación. Más que de una colección, podemos hablar del interés de dos hombres: Ben-Cho-Sey y Luis Rivas, empeñados en que no se pierda nada que aporte información sobre la vida cotidiana de los ourensanos. Ambos recogieron estos programas, los guardaron y posteriormente acabaron en esa biblioteca, unos comprados y, en el caso de Rivas, donados.

El primero, que es de 1903, es mucho más que un programa de fiestas. Se trata de un folleto titulado “Auriabella”, editado para celebrar la presencia de Unamuno en Ourense para asistir al Concurso Pedagógico organizado por un grupo de “jóvenes de la buena sociedad”, contando con la presencia de numerosos vigueses. Las “dianas y alboradas” al amanecer, la pirotecnia, la procesión con la custodia y los niños de Primera Comunión, las Bandas de música de la provincia, la “artística”, y no el engendro actual, Batalla de Flores, y la Verbena de la Prensa, fueron durante años los números fijos en las fiestas de Corpus. Pero todo va evolucionando, las costumbres, las posibilidades y, naturalmente, las fiestas. Y todo se nota en la programación. Especialmente, curiosa es la colaboración de los intelectuales locales, ilustrados, además, por pintores ourensanos.

Los coleccionistas

Hombre de múltiples y variados saberes, Ben -Cho-Sey (Fernández Oxea) viene a esta sección por segunda vez por su labor de recopilador y salvador de la cultura popular ourensana. El mismo interés fue el que llevó a Luis Rivas Villanueva a publicar libros y artículos de prensa sobre la historia local y, en este caso, a guardar los programas de las Fiestas del Corpus convertidos en una interesante fuente de datos.

Los números más destacados

1908 - Aparecen las corridas de toros que se mantendrán durante varios años.

1924 - El artista y funcionario municipal R. Veiras se encarga del diseño de los programas, que serían los más artísticos.

1928 - Se celebra la final del Campeonato de Galicia de Boxeo.

1932- Se prohíbe tirar todo lo que no sean flores naturales en la Batalla de Flores. El programa incluye artículos de Basilio Álvarez, Marcelo Macias, Risco, Otero Pedrayo, Ferro Couselo y Blanca Calvo.

1933- El deporte adquiere protagonismo; hockey femenino, piragüismo y natación en el Miño.

1936 -Se dedica una placa al doctor Marañón que vino a hablar sobre el Padre Feijóo.

1939- Homenaje en el campo Lonia a los heridos de la guerra, con merienda y regalos.

1941- Se celebra el “Día de la Falange” con la inauguración del monumento a los Caídos en la Alameda del Crucero.

1953- Proyección de cine en la Plaza Mayor.

1955 - Exposición de las obras públicas hechas en la ciudad desde que acabo la guerra: Estación de tren, Escuela Magisterio, Viaducto y otras.

1956- Juegos Florales con Eugenio Montes como mantenedor.

1958- Comienzan los Festivales de España con Teatro y ballet.

1962 - I Festival Hispano Portugues de la Canción del Miño en el que posteriormente actuaran Julio Iglesias, María del Mar Bonet y otros .

1970- Gran expectación ante la presencia de las majorettes francesas.

Chicarrones locales ilustrando un artículo de Chicho Outeiriño sobre el tenis en Ourense en el programa de 1988.
1/14 Chicarrones locales ilustrando un artículo de Chicho Outeiriño sobre el tenis en Ourense en el programa de 1988. | La Región
Luis firma esta portada con mezcla de folclore y pareja urbana moderna.
2/14 Luis firma esta portada con mezcla de folclore y pareja urbana moderna. | La Región
Publicidad de 1944.
3/14 Publicidad de 1944. | La Región
El coñac como patrocinador de las fiestas.
4/14 El coñac como patrocinador de las fiestas. | La Región
Foto de 1955 incluida en el programa de ese año.
5/14 Foto de 1955 incluida en el programa de ese año. | La Región
El único cine que hubo en Ourense al aire libre. 1960.
6/14 El único cine que hubo en Ourense al aire libre. 1960. | La Región
Un programa austero de posguerra, en el que el acto principal se realiza en homenaje a los heridos de guerra.
7/14 Un programa austero de posguerra, en el que el acto principal se realiza en homenaje a los heridos de guerra. | La Región
La abundancia de publicidad local en este número de 1945, nos lleva a pensar que la economía de posguerra empieza a querer florecer.
8/14 La abundancia de publicidad local en este número de 1945, nos lleva a pensar que la economía de posguerra empieza a querer florecer. | La Región
Curioso collage con los principales edificios de la ciudad de 1954.
9/14 Curioso collage con los principales edificios de la ciudad de 1954. | La Región
Mapa para turistas en el programa de 1956. No tiene firma pero recuerda al que en el 62 publicaría Conde Corbal.
10/14 Mapa para turistas en el programa de 1956. No tiene firma pero recuerda al que en el 62 publicaría Conde Corbal. | La Región
A puntito de estallar la guerra, la alegría sigue siendo el principal motivo de la portada, firmada por R. Veiras.
11/14 A puntito de estallar la guerra, la alegría sigue siendo el principal motivo de la portada, firmada por R. Veiras. | La Región
Ourensanos de 1933, al pie del viaducto en obras.
12/14 Ourensanos de 1933, al pie del viaducto en obras. | La Región
El color en la portada como símbolo de la alegría propia de las fiestas. La presencia del Puente Viejo y la catedral suele ser frecuente.
13/14 El color en la portada como símbolo de la alegría propia de las fiestas. La presencia del Puente Viejo y la catedral suele ser frecuente. | La Región
En blanco y negro con la ciudad al fondo y una chica enxebre.
14/14 En blanco y negro con la ciudad al fondo y una chica enxebre. | La Región

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats