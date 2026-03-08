Mucho más que dianas y alboradas

Ben-Cho-Sey y Luis Rivas, dos hombres empeñados en que no se pierda nada que aporte información de la vida de los ourensanos

Son un maná de información. Cuentan cómo se divertían “oficialmente” los ourensanos, qué deportes les interesaban, cuál era el comercio en el que consumían, cómo crecía la ciudad, quién era la chica más guapa elegida como reina de la Fiesta, qué música les gustaba y cómo fueron evolucionando sus gustos.

Todo esto y más se cuenta en los programas de fiestas de la ciudad de 1903 a 1988 que forman parte de la Biblioteca de la Diputación. Más que de una colección, podemos hablar del interés de dos hombres: Ben-Cho-Sey y Luis Rivas, empeñados en que no se pierda nada que aporte información sobre la vida cotidiana de los ourensanos. Ambos recogieron estos programas, los guardaron y posteriormente acabaron en esa biblioteca, unos comprados y, en el caso de Rivas, donados.

El primero, que es de 1903, es mucho más que un programa de fiestas. Se trata de un folleto titulado “Auriabella”, editado para celebrar la presencia de Unamuno en Ourense para asistir al Concurso Pedagógico organizado por un grupo de “jóvenes de la buena sociedad”, contando con la presencia de numerosos vigueses. Las “dianas y alboradas” al amanecer, la pirotecnia, la procesión con la custodia y los niños de Primera Comunión, las Bandas de música de la provincia, la “artística”, y no el engendro actual, Batalla de Flores, y la Verbena de la Prensa, fueron durante años los números fijos en las fiestas de Corpus. Pero todo va evolucionando, las costumbres, las posibilidades y, naturalmente, las fiestas. Y todo se nota en la programación. Especialmente, curiosa es la colaboración de los intelectuales locales, ilustrados, además, por pintores ourensanos.

Los coleccionistas

Hombre de múltiples y variados saberes, Ben -Cho-Sey (Fernández Oxea) viene a esta sección por segunda vez por su labor de recopilador y salvador de la cultura popular ourensana. El mismo interés fue el que llevó a Luis Rivas Villanueva a publicar libros y artículos de prensa sobre la historia local y, en este caso, a guardar los programas de las Fiestas del Corpus convertidos en una interesante fuente de datos.

Los números más destacados

1908 - Aparecen las corridas de toros que se mantendrán durante varios años.

1924 - El artista y funcionario municipal R. Veiras se encarga del diseño de los programas, que serían los más artísticos.

1928 - Se celebra la final del Campeonato de Galicia de Boxeo.

1932- Se prohíbe tirar todo lo que no sean flores naturales en la Batalla de Flores. El programa incluye artículos de Basilio Álvarez, Marcelo Macias, Risco, Otero Pedrayo, Ferro Couselo y Blanca Calvo.

1933- El deporte adquiere protagonismo; hockey femenino, piragüismo y natación en el Miño.

1936 -Se dedica una placa al doctor Marañón que vino a hablar sobre el Padre Feijóo.

1939- Homenaje en el campo Lonia a los heridos de la guerra, con merienda y regalos.

1941- Se celebra el “Día de la Falange” con la inauguración del monumento a los Caídos en la Alameda del Crucero.

1953- Proyección de cine en la Plaza Mayor.

1955 - Exposición de las obras públicas hechas en la ciudad desde que acabo la guerra: Estación de tren, Escuela Magisterio, Viaducto y otras.

1956- Juegos Florales con Eugenio Montes como mantenedor.

1958- Comienzan los Festivales de España con Teatro y ballet.

1962 - I Festival Hispano Portugues de la Canción del Miño en el que posteriormente actuaran Julio Iglesias, María del Mar Bonet y otros .

1970- Gran expectación ante la presencia de las majorettes francesas.