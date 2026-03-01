La expresión más refinada de la miniatura.

Cuando se coge una pieza de esta colección el primer comentario que brota es: ¡qué bonita! Y es que se trata de un derroche de belleza. Las tabaqueras chinas son objetos pequeños, muy trabajados. Pueden ser de ámbar, cuarzo, nácar, jade, porcelana, cristal, bambú, cobre, plata, todas muy decoradas y todas distintas. Las hay rojas, blancas, negras, amarillas. El tabaco se introducía por una abertura de la parte superior provista de tapadera. La decoración es muy variada predominando los símbolos de la cultura china con flores, escenas humanas, animales, textos, paisajes, retratos. Unas están talladas por fuera, otras pintadas en el interior. Las más antiguas se pintaban con un pincel de un solo pelo para conseguir la perfección. Alguien las describió como: ”La expresión mas refinada de la miniatura”. Su belleza y su antigüedad les da un elevado precio a la hora de adquirirlas, casi siempre en subastas internacionales.

La pasión de los chinos por el tabaco viene del siglo XVI introducido por los españoles desde las Filipinas, según algunas teorías, al que atribuyen varias cualidades medicinales, lo que posiblemente justifique la dedicación, el lujo y la belleza con la que los exquisitos artesanos chinos fabricaban estos hermosos objetos en los que transportar un “vicio” que en otro tiempo fue símbolo de poder y sofisticación.

(Fuente: Mírian Hassan y el libro,”Les tabatieres chinoises”)

El coleccionista

Salomón Hassan nacido en Ceuta en una familia judía, llega a Ourense a trabajar como ingeniero de Caminos en los embalses que en los años cincuenta se estaban construyendo en Valdeorras y Ponferrada. En O Barco conoce a Pilar Quirós, muy activa en trabajos sociales, con la que se casa estableciéndose aquí definitivamente desempeñando el cargo de delegado provincial de Obras Públicas. Hombre culto e inquieto dedica parte de su tiempo libre a conseguir una importante colección de sellos, premiada varias veces y especialmente dedicada a Palestina e Israel, que más tarde cederá a la “Asociación Filatélica Miño” que reúne a los coleccionistas de sellos ourensanos. Una colección de monedas conmemorativas de acontecimientos judíos será otra de sus interesantes colecciones pero su buen gusto lo centra sobre todo en la colección de tabaqueras chinas que adquiere en anticuarios y sobretodo en subastas, lo que suponía una importante inversión económica. Hassan no se limitaba a comprar y admirar. Su afición lo lleva a convertirse en un buen conocedor del arte y la belleza que se esconde en unas piezas bellísimas, leyendo e informándose sobre el proceso de fabricación de las mismas. A su muerte en 2012, su colección se dividió entre sus hijas que la conservan como él la dejó.

La frase

“ Todos las tabaqueras difieren unas de las otras pero todas tienen alguna cosa en común. Son pequeñas, son la expresión más refinada de la miniatura, hasta nuevo aviso, no pueden ser fabricadas en gran cantidad sin perder los atributos característicos de la artesanía. Cada una es única incluso aunque a primera vista se parezca a otra del mismo estilo. Aunque las hay buenas en museos, las colecciones privadas que hay en el mundo son las mas interesantes.” — Bob C. Stevens (“Les cabatiéres Chinoises”)