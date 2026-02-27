Dice que no se quedó dinero de su amiga: “Era para sus gastos”

Los hechos sucedierono después de que esta le concediese un poder para operar con las entidades de crédito. La mujer negó la acusación y explicó que las cantidades que retiraba eran para pagar los gastos de su amiga: “Lo que ella quería comprar”. Además, indicó que la presunta perjudicada no tenía relación con sus hijas.

También se sentaron en el banquillo el marido y el hijo de Carmen F.C.. Su pareja relató que la víctima y su marido “no querían dejarles nada a sus hijas”, dado que “querían dejarles todo a ellos”. Al igual que sus padres, Carlos D.F. también negó los hechos. Las dos hijas de la presunta víctima reconocieron que no tenían contacto con su madre desde los 18 años. En concreto, una de ellas explicó que su madre la llamó porque “le habían robado y necesitaba su ayuda”. Por su parte, un agente de la Guardia Civil manifestó que, durante una entrevista personal con la mujer, esta insistía en que la habían engañado, que se había fiado de unas personas que le habían robado el dinero.