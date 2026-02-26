A juicio por las represalias de la muerte a tiros de dos perros, Kan y Sadka, en Ourense

Kan, de un año, y Sadka, de siete meses, encontraron un nuevo hogar cuando un grupo de veinteañeros los recogió tras hallarlos abandonados a su suerte caminando por una carretera. Sin embargo, su muerte a tiros derivó en un violento desencuentro y un cruce de denuncias en Casaio (Carballeda de Valdeorras) que sentará a todas las partes en el banquillo. El juicio por estos hechos, que estaba previsto para el miércoles en la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, fue suspendido y aplazado hasta el próximo 13 de mayo ya que uno de los jóvenes implicados, Joel, se encontraba sin citar formalmente.

Los hechos que se juzgarán se remontan a la tarde del 16 de diciembre de 2020. Según relata el escrito de la acusación particular, a las 16,20 horas, Amancio R.B. presuntamente efectuó varios disparos que acabaron de forma fulminante con la vida de los dos perros, que eran propiedad de Joel G.E. y Jesús Manuel F.R. Ese mismo día, sobre las 16,00 horas, los dueños de los animales, acompañados por una tercera joven, Nieves V.V., habían mantenido una fuerte discusión con Amancio en Casaio de Romiña a cuenta de la muerte de los canes. Completamente convencidos de que él había matado a sus perros, los tres jóvenes actuaron de común acuerdo y la emprendieron a golpes contra un vehículo Toyota propiedad del hijo de Amancio, según sostiene la Fiscalía. Y detalla: “Reventaron las cuatro ruedas, rompieron la luna delantera, el cristal del acompañante, los retrovisores, las molduras y causaron múltiples rayones por toda la carrocería”. Los daños materiales fueron tasados en 2.589,32 euros.

A raíz de este enfrentamiento, el caso llega al Penal con peticiones de condena para ambos bandos. Por un lado, los tres jóvenes señalan a Amancio como autor de un delito por maltrato animal. Por ello, solicitan que se le imponga una pena de 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación especial para oficios relacionados con animales o para su tenencia, y el pago de 1.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Según su denuncia, salieron de casa a buscar a los perros cuando Amancio, que portaba una escopeta, se adelantó a ellos. Entonces fue cuando escucharon los primeros disparos. La imagen que vieron al encontrar a Kan, según relató Jesús Manuel cuando ocurrieron los hechos, era desoladora: “Estaba tirado en el suelo, vomitando sangre”. Segundos después escucharon un segundo tiroteo, esta vez anunciaba la muerte de su otro cachorro, Sadka. Amancio lo niega y asegura que no hay pruebas de esta acusación.

El Ministerio Público acusa a los tres jóvenes de un delito de daños. Interesa para Joel, Jesús Manuel y Nieves una pena de 15 meses de multa, con una cuota de 6 euros diarios. Además, exige que abonen de forma conjunta y solidaria 1.789,06 euros al dueño del vehículo y 800,26 euros a la aseguradora AXA para cubrir el total de los desperfectos. E interesa el sobreseimiento para Amancio por la supuesta muerte a tiros de los perros.