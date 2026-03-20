¿Sabe usted que es difícil no acertar, pero en esto de las bicis llevamos tres de tres?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el poco acierto a la hora de colocar las bicis por la ciudad
¿Sabe usted que es difícil no acertar, aunque sea de casualidad, pero en esto de las bicis llevamos tres de tres? ¿Que tras el Parque San Lázaro y la locomotora de A Ponte, la siguiente instalación brillante se ha visto en el barrio de O Couto? ¿Que, desta vez, el taxi fue el colectivo agraciado, privándoles de la mitad de una parada? ¿Y que alguien en la Plaza Mayor no acierta ni una con este servicio?
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