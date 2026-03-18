El nuevo sistema de bicis eléctricas de Ourense, levantado: ya arranca con fallos en su instalación

Imagen de los nuevos pivotes colocados para el aparcamiento de las bicicletas, que ya ha tenido que ser trasladado

El despliegue del nuevo sistema de bicicletas eléctricas en Ourense ha comenzado con incidencias. Uno de los primeros problemas detectados se produjo en la calle Xaquín Lorenzo Fernández "Xocas", donde los anclajes instalados bloqueaban las escaleras de acceso al Parque de San Lázaro.

El error obligó a la empresa adjudicataria a rectificar la instalación apenas iniciada, desmontando parte de la infraestructura para corregir la ubicación de los puntos de anclaje.

Desde el grupo municipal del Partido Popular han criticado lo sucedido, denunciando una “falta absoluta de planificación” y calificando la situación de despilfarro por tener que rehacer trabajos recién ejecutados.

Asimismo, los pivotes sustituyen a los contenedores que había en dicha zona hasta el momento, y suponen un obstáculo entre las terrazas del parque y la puerta de la Iglesia de San Francisco, con un tránsito habitual de personas de avanzada edad.

El sistema, todavía inoperativo

Dicho sistema, que contempla la puesta en marcha de 340 bicicletas eléctricas, se encuentra actualmente en fase de instalación. Según las previsiones, el servicio debería estar operativo en un plazo de seis meses, aunque las incidencias iniciales generan dudas sobre el cumplimiento de los plazos.

Los pivotes en los entornos del campus, Paco Paz y Universidad Laboral. | La Región

Otros puntos de la ciudad también han aparecido con estos pivotes recubiertos de un plástico negro.