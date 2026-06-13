¿Sabe usted que la Dipu de Ourense anda argallando un nuevo plan turístico?

¿Sabe usted que seica anda la Dipu de Ourense argallando un nuevo plan turístico? ¿Que podría ser tener mucho protagonismo en el mismo el turismo relacionado con embalses, en comandita con otras dos diputaciones del interior de España? ¿Que parece que otro de los filones a explotar será el “patrimonio industrial”, sí , sí, ese de antiguas fábricas, minas? ¿Y que se esperan novedades muy pronto?

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