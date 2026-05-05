La Diputación aprueba otros 150.000 euros para acondicionar casas

OBRAS DE LA XUNTA
La reforma de Progreso estará completada a finales de verano
MAYORES DE 65 AÑOS
La junta de Gobierno de la Diputación de Ourense movilizó en su última reunión un presupuesto total de 306.116 euros, de los cuales, aproximadamente la mitad -150.000- se destinarán al segundo programa de adaptación de viviendas para personas mayores de 65 años.
A intención é retrasar todo o posible a hora de marchar para unha residencia"
Según explicaba el presidente, Luis Menor, “na primeira edición esgotouse o crédito, e chegamos a 55 personas en 35 concellos. En 2026, incrementamos o orzamento buscando que chegue a máis persoas”. Con esos fondos, los beneficiarios pordrán subvencionar parte de una intervención para adaptar sus casas a posibles problemas de movilidad, o adquirir equipo necesario para ayedarles en su día a día, como grúas para las camas o sistemas de apoyo, con un coste máximo de 2.500 euros por beneficiario. La intención, en palabras de menor es “retrasar todo o posible a hora de marchar para unha residencia”.
La reunión del gobierno provincial también acordó transferir 37.000 euros a los concellos de Parada de Sil, Allariz, Taboadela, Rairiz de Veiga, Verea, Viana do Bolo e Xunqueira de Ambía para sufragar “obras nos servizos municipais, e mellorar infraestructuras e servizos básicos”, recordaba Luis Menor. También se destinarán 43.000 euros a las federaciones vecinales.
