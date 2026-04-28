El Plan Provincial de Vivienda de la Diputación de Ourense arranca con 1,2 millones

La Diputación de Ourense ha aprobado las bases de su Plan Provincial de Vivienda, donde ayudará a los concellos del rural a restaurar viviendas en sus municipios para destinarlas al mercado del alquiler, destinando para ello un presupuesto de 1,2 millones de euros, lo que supone, en palabras del presidente provincial, Luis Menor, en “duplicar, e case triplicar o esforzo para duplicar tamén o número de concellos participantes de 2025, que foron 14; e que todos dispoñan de vivenda en alugueiro”.
Hai preto de 100.000 casa baleiras, e poder telas no mercado axudaría a fixar poboación
Insistió también el presidente provincial, tras la junta de Gobierno de la Diputación, que “o problema da vivenda ten que converterse nunha oportunidade para a provincia. Hai preto de 100.000 casa baleiras, e poder telas no mercado axudaría a fixar poboación e acadar certo equilibrio territorial que axude ó rural ourensán”.
Sobre la huelga del consorcio provinicial de bomberos, Luis Menor explicó que “estamos intentando unificar criterios na mesa técnica, onde están as catro deputacións provinciais. Agardamos os informes xurídicos de intervención, e cando os teñamos, faremos a nosa proposta”.
