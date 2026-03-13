La Diputación arranca con la legalización del pazo Paco Paz

La Diputación de Ourense mantiene abierto hasta el seis de abril un proceso de contratación para buscar una empresa que gestione “la redacción del proyecto técnico de legalización de la edificación y de la urbanización adyacente del Pazo de los Deportes Paco Paz” por cerca de 300.000 euros.

Según indica el ente provincial “este proceso ten a súa orixe na detección, por parte dos servizos técnicos da Deputación, da ausencia de licencia de apertura das instalación deportivas provinciais”. Un error documental que ha llevado al espacio deportivo a funcionar cerca de tres décadas en un limbo legal, que ahora se tratará de subsanar; y a raíz del cual, si bien el inmueble es de titularidad provincial, y así consta en el inventario de bienes de la diputación, los terrenos donde se asienta aún pertenecen al Concello de Ourense.

La empresa adjudicataria deberá redactar la documentación técnica y su adaptación a la normativa vigente, así como “los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución”. Dicho documento debe estar respaldado por, al menos, un arquitecto, un arquitecto técnico y un ingeniero industrial.

En tres fases

“A Deputación decidiu contratar os traballos para coñecer a documentación que se require para obter a licencia de apetura e, polo tanto, a legalización, a situación actual do edficio, que obras se fixeron e cales hai que facer para a súa total adaptación á normativa”, siguen relatando fuentes del ente provincial, que articulan este proceso en tres fases.

En un primer momento, la empresa adjudicataria deberá realizar un estudio documental que determine los requisitos para que el edificio reciba licencia de apertura -una que le permita seguir operando tanto como recinto deportivo como para celebración de eventos-, a lo que debe seguir un proyecto básico de legalización, que servirá de núcleo a un plan de intervención que defina “de manera completa y detallada las actuaciones necesarias para la legalización y adaptación normativa de la edificación y de la urbanización adyacente”, según el pliego de condiciones.

La Diputación se compromete, asimismo, a que su servicio de Arquitectura “actuará como órgano de supervisión técnica, llevando a cabo la revisión y validación parcial de los entregables correspondientes a cada fase”. El proyecto debe, además, incluir una propuesta de segregación de las parcelas de la finca para que el Concello ceda posteriormente el suelo a la Diputación.