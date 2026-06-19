CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
La Diputación lleva doce obras a la Feria del Libro de Ourense
CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
La Diputación de Ourense presentó, en el marco de la Feria del Libro, una docena de obras que forman parte del catálogo de publicaciones del ente provincial, y que incluye “dende revistas como Raigame ata obras sobre patrimonio natural e histórico, novelas de ficción, e estudos históricos”, indicaba el presidente provincial Luis Menor, quien fue acompañado por alguno de los autores.
Durante la presentación, Menor recordaba que el servicio editorial comenzó en 1969, y “ademáis de publicacións ligadas a premios, tamén abrca monografías, reedicións e investigacións históricas, coma a Ponte Maior ou a Virxe do Cristal”.
También definió 2013 como el momento del gran salto adelante “coa aprobación dunha ordenanza pioneira que outorgou o peso da selección das obras a un Consello Asesor no que participan institucións como a Universidade de Vigo, o Consello da Cultura Galega, a UNED ou a Real Academia Galega”.
Por último, Luis Menor recordó que el compromiso de la Diputación con la creación literaria continuará en 2026, con un presupuesto de 100.000 euros para seguir apoyando a los autores e investigadores ourensanos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
La Diputación lleva doce obras a la Feria del Libro de Ourense
"FUE UN PLACER"
La UVigo reconoce el talante negociador de Manuel Reigosa
Lo último
Segmento prémium
Phuket refugia el lujo en villas privadas frente al mar en Tailandia
CRÓNICA PERSONAL
Al sanchismo no le puede ir peor
TÍTULO NACIONAL
El Academia Futsal de Ourense, listo para la Final a 4