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La Diputación lleva doce obras a la Feria del Libro de Ourense

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES

En esta Feria del Libro de 2026, la Diputación de Ourense volverá a invertir un presupuesto de 100.000 euros en el plan de publicaciones

Luis Menor con los autores pubicados durante 2025.
Luis Menor con los autores pubicados durante 2025. | Miguel Angel

La Diputación de Ourense presentó, en el marco de la Feria del Libro, una docena de obras que forman parte del catálogo de publicaciones del ente provincial, y que incluye “dende revistas como Raigame ata obras sobre patrimonio natural e histórico, novelas de ficción, e estudos históricos”, indicaba el presidente provincial Luis Menor, quien fue acompañado por alguno de los autores.

Durante la presentación, Menor recordaba que el servicio editorial comenzó en 1969, y “ademáis de publicacións ligadas a premios, tamén abrca monografías, reedicións e investigacións históricas, coma a Ponte Maior ou a Virxe do Cristal”.

También definió 2013 como el momento del gran salto adelante “coa aprobación dunha ordenanza pioneira que outorgou o peso da selección das obras a un Consello Asesor no que participan institucións como a Universidade de Vigo, o Consello da Cultura Galega, a UNED ou a Real Academia Galega”.

Por último, Luis Menor recordó que el compromiso de la Diputación con la creación literaria continuará en 2026, con un presupuesto de 100.000 euros para seguir apoyando a los autores e investigadores ourensanos.

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