El mundo del arte se une por la Virxe do Cristal
El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió la presentación de “A Virxe do Cristal. Lenda, roubo, asasinato”; una recopilación de textos, imágenes y montajes audiovisuales que tienen a la desaparecida figura de Vilanova dos Infantes como temática común, y que busca ser “unha resposta contundente do mundo da arte fronte o esquecemento”, tal y como señalaba el presidente de la Diputación, Luis Menor, entre los motivos para editar esta obra.
É un anaco da nosa historia que segue viva no pensamento colectivo, e ogallá regrese algún día á súa casa"
“É un anaco da nosa historia”, continuaba Menor, “que segue viva no pensamento colectivo, e ogallá regrese algún día á súa casa”. Esa reivindicación para esclarecer el caso fue común entre los participantes en la obra, coordinada por Xose Manuel del Caño, quien intervenía pidiendo que “debe resoverse o roubo, e subsanarse a inxustiza da morte dun home bo, e moi querido”. Del Caño tuvo también un recuerdo al ensayista Xesús Alonso Montero, fallecido el pasado 12 de febrero, que había aportado “tres textos a esta obra, e non puido vela rematada”.
Al término de la presentación, los artistas ramón Álvarez, Carmen Touza, Antonio Blanco y Alberto Fernández presentaron su contribución artística, que será incorporada a la colección que puede verse en la torre de Vilanova dos Infantes. La crítica Tareixa Taboada indicaba que “é unga mostra de que o amor e a sé de xustiza non prescriben, de mostrar que os artistas estamos coa xustiza”.
