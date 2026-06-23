La Diputación de Ourense anuncia nuevas atracciones en el parque acuático de Monterrei

La junta de gobierno de la Diputación de Ourense aprobó en su reunión de ayer 50 expedientes que movilizan 1.201.220,12 euros. Esta cuantía se dividirá en 630.080,62 euros para cooperación municipal y 571.139,50 euros para entidades sociales, deportivas y de promoción territorial. El presidente del ente provincial, Luis Menor, explicaba que los fondos aprobados permitirán “avanzar nun modelo de cooperación útil, próximo e eficaz”.

Pero había más novedades, entre ellas el éxito en la apertura del parque acuático de Monterrei, sobre el que Menor valoró tras su apertura que “queda demostrado que é unha instalación moi beneficiosa” y avanzó que “agora, no mes de xullo, coa apertura das novas atraccións, agardamos incluso poder desestacionalizalo”. Menor calculaba que se podrían alcanzar este año más de 100.000 visitantes.

En el área de cooperación con los concellos, la inversión de mayor volumen corresponde a Barbadás, con 150.000 euros para la ampliación de la primera fase de su polideportivo. Otros municipios obtienen fondos para infraestructuras, como Monterrei con 40.000 euros y Manzaneda con 31.500 euros.

En el plano de la atención familiar, Sandiás percibe 60.000 euros para sostener el Punto de Atención a la Infancia; y San Xoán de Río contará con más de 54.000 euros para proyectos de dinamización poblacional. La institución suma a estas cifras 200.000 euros destinados a los Grupos de Emergencias Supramunicipales, de los que cada base operativa de la provincia recibirá 40.000 euros.

En cuanto a la cooperación con entidades, la promoción económica aglutina la partida más alta, mediante 115.000 euros otorgados a Expourense.

El programa de internacionalización ExportOU de la confederación empresarial añade 80.000 euros, con los que podrán “aproveitar todas as oportunidades de carácter económico que teñen para desenvolverse, para ter maior riqueza e para ter emprego de calidade”, añadía Luis Menor.

Deportes

En la vertiente deportiva, el Ourense CF encabeza las asignaciones con 70.000 euros, seguido por el CD Barco y el Pabellón CF con 30.000 cada uno. La acción social reporta 50.000 euros a Aixiña.