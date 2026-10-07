La Diputación de Ourense respalda los actos del 50º aniversario de la CEO

El Pazo Provincial de Ourense fue el escenario elegido para la reunión entre Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, y David Martínez Alonso, presidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO). El motivo de la reunión fue el de analizar los programas de colaboración existentes que mantienen ambas entidades.

Algunos de estos proyectos que están desenvolviendo ambas entidades mediante colaboración público-privada en 2026 son el programa “ReActiva Ourense 2026”, que divide su actuación en dos líneas principales, la búsqueda de empleo y el emprendimiento, o “Exportou”, programa que busca impulsar la internacionalización, la sostenibilidad y la digitalización mediante IA de las empresas ourensanas.

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La Confederación Empresarial de Ourense firmó su acta de constitución el 2 de septiembre de 1977, por lo que celebrará su 50 aniversario en 2027. Martínez, quien fue elegido presidente de la Conferencia en el mes de enero de este año, aprovechó la reunión para adelantar los primeros detalles del evento al presidente de la Diputación de Ourense. Luis Menor afirmó que la Diputación estará presente en el aniversario de la CEO.