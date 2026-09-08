La CEO busca integrar el talento sénior y combatir el edadismo

MIRADA MULLERES +60

La patronal ourensana y la entidad Mirada Mulleres +60 abogan por la mentorización intergeneracional para aprovechar el talento sénior y combatir el edadismo en el tejido empresarial.

Reunión de la directiva de la CEO con la asociación Miranda Mulleres +60.
Reunión de la directiva de la CEO con la asociación Miranda Mulleres +60. | José Paz

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y la asociación Mirada Mulleres +60 exploran nuevas vías de colaboración para poner en valor la experiencia de las personas mayores y combatir el edadismo en el ámbito laboral. El presidente de la CEO, David Martínez, mantuvo una reunión con la presidenta de la entidad, María Antonia Rilo, junto a representantes de ambas organizaciones.

Durante el encuentro se abordó la necesidad de evitar que la edad limite las oportunidades profesionales y de considerar la experiencia acumulada como un activo para las empresas. Entre las propuestas planteadas figura impulsar programas de mentorización intergeneracional, que permitan transmitir conocimientos entre trabajadores de distintas edades. También se analizaron medidas para avanzar hacia una comunicación empresarial más inclusiva, reducir la brecha digital y adaptar productos y servicios al creciente consumo sénior.

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