La Diputación de Ourense y la UVigo impulsan balnearios “cero emisiones”

La Diputación de Ourense contribuirá a la puesta en marcha delm ‘Hub Termal’, un proyecto piloto de la Universidade de Vigo, con 150.000 euros para impulsar la implantación de energías renovables en el ciclo del agua de los balnearios ourensanos.

"Estudaremos se o sistema funciona, canto consome, canto custa utilizalo, que emisións xera e a súa potencia e sostibilidade"

Así lo explicaba el presidente del ente provincial, Luis Menor, al término de la junta provincial de Gobierno. Menor recordaba que “non toda a auga que sae das surxencias ten a temperatura requirida. Necesita un quecemento, e isto se fai con enerxía. Hoxe se empregan combustibles fósiles, o cal encarece os gastos dos diferentes balnearios”. El proyecto piloto que tendrá el apoyo de la Diputación consiste en un prototipo experimental donde “se combinará, dun lado, enerxía xeotérmica e doutro lado enerxía solar fotovoltaica mediante bombas de calor”. A través de estas primeras pruebas, se podrá determinar “se o sistema funciona, canto consome, canto custa utilizalo, que emisións xera e a súa potencia e sostibilidade fronte ás instalacións convencionais”, indicaba Menor.

Además de la universidad, la rehabilitación de la antigua escuela de Vilar de Barrio ha recibido una aportación de 30.000 euros, otros 6.000 se destinarán a la adquisición de un remolque para el Club Náutico Ribeiro y 13.000 más contribuirán a la coordinadora de la Festa da Istoria de Ribadavia.

En lo que respecta a los acuerdos de cooperación municipal, la mayor cuantía recae sobre la humanización del Casco Vello de San Cristovo de Cea, en la que la Diputación invertirá 200.000 euros. Cerca de 135.000 más se destinarán a un proyecto de uso dotacional del núclo de Robledo. En total, el ente provincial ha dado luz verde a 16 expedientes por un total de 829.914 euros.

Regresos

El presidente provincial también abordó la actualidad de cara a las elecciones municipales del año que viene, donde espera, en primer lugar, hacer un buen papel en Barbadás, celebrando la disposición de sus exediles a llegar a acuerdos postelectorales.

Luis Menor también indicó que su partido se encuentra trabajando en el regreso de varias figuras que concurrieron como independientes en pasados comicios, y que estudian volver a las siglas del PP de cara a los comicios de mayo de 2027.