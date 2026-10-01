El PP ofrece auxilio técnico en Barbadás y afea la huida de Democracia Ourensana

La intención del PSOE de promover una moción de censura en Barbadás tras la ruptura entre Xosé Carlos Valcárcel y Democracia Ourensana empieza a complicarse -los socialistas necesitarían sumar a los dos no adscritos ex del PP, al propio edil de DO, Daniel Rey, y al único concejal del Partido Galego-. Y es que tanto el PP como el BNG rechazaron este miércoles sumarse a esta vía a ocho meses de las elecciones locales, lo que mantendrá al regidor exsocialista en el poder -ahora en extrema minoría con 2 concejales de 17-. Ante la amenaza de parálisis, el presidente provincial del PP, Luis Menor, abrió la puerta a prestar apoyo técnico puntual para poder formar junta de gobierno.

Menor cargó duramente contra el líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, asegurando que le “repugna” el uso de Barbadás como “mera moeda de cambio partidista e persoal do alcalde de Ourense”. Tras tildar la maniobra de “absolutamente irracional” e incidir en que DO opera como un “instrumento para lograr os obxectivos que quere Jácome, non os cidadáns”, el líder del PP descartó apoyar una censura: “Nós non imos participar nunha moción de censura”. Sin embargo, admitió la posibilidad de facilitar el quórum técnico para formar junta de gobierno y tramitar urgencias: “Se fai falta para algunha cuestión técnica que o PP tecnicamente preste un concelleiro, poderiámolo valorar”. Menor justificó la medida para no congelar facturas a proveedores y negó acuerdos con Valcárcel para formar parte de las listas de 2027, cuyo candidato popular se anunciará “en poucos días” -todo apunta al ex vicerrector del Campus, Francisco Javier Rodríguez Rajo-.

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Por su parte, la candidata del BNG a la alcaldía, Mónica Valencia, dijo que la etapa de Valcárcel se encuentra en su “ocaso” tras su marcha del PSOE y su soledad en el gobierno local, y cargó contra DO por abandonar el municipio “en canto llo ordenan desde Ourense”. Tras definir al entorno del gobierno local de estos años como una “camarilla de interesados”, descartó la moción de censura al entender que el momento adecuado “foi en decembro de 2025, cando o grupo de goberno se fracturou”. Los nacionalistas asumen que los próximos meses serán de “parálise” y prefieren que sea la ciudadanía quien determine el cambio en las urnas.

Avanza “sorpresas” en la lista de la ciudad

El presidente provincial del PP, Luis Menor, descartó fijar fecha para el congreso local de la ciudad, priorizando la preparación de las elecciones municipales y el congreso autonómico. Su objetivo es armar una candidatura abierta a la sociedad civil que ilusione con perfiles independientes: “Nalgúns nomes vai probablemente sorprender”.

Por otro lado, ante los rumores sobre una nueva formación de centro derecha en la provincia, Menor exhibió músculo orgánico asegurando que el PP podría “presentar 92 candidatos a semana que vén, sen ningún problema”. Además, defendió la solidez de su liderazgo recordando sus recientes victorias en las urnas: “Eu nunca perdín unhas eleccións”.